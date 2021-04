Repiten Natti Natasha y Becky G la fórmula del éxito

Cortesía

Ciudad de México— La dupla Natti Natasha y Becky G se visualiza rompiendo las limitantes que el mundo quiso imponer a las mujeres. Por eso le cantan juntas a un mal amor que no vuelva porque ya hay alguien más y le advierten al ligue que viene una noche de pasión.

Hace tres años, un 20 de abril, estrenaron su tema "Sin Pijama", que supera en YouTube las mil 888 millones de reproducciones, y buscan confirmar su perspectiva con su nuevo sencillo, "Ram Pam Pam".

"Es revolucionario que no nos da miedo expresar exactamente algo como lo queremos decir, eso retrata el empoderamiento femenino. En 'Sin Pijama' hablamos de marihuana y digo que soy una perra en la cama, pero la canción no era sólo eso, nos mostraba como si estuviéramos dos amigas hablando en privado.

"Entre amigas es súper libre y siento que esa canción revolucionó porque había dos chicas latinas en un reguetón hablando de esta manera. Creo que eso simplemente abrió una ventana, una puerta completamente nueva que nunca se había tocado", consideró Natti Natasha en entrevista virtual.

La intérprete de "Criminal" detalló que buscaron preservar elementos de "Sin Pijama" para que sus fans puedan enlazarlas y divertirse.

Su nuevo video acumuló 460 mil visualizaciones en YouTube a dos horas de su salida, pues ambas reinan en internet: Natti Natasha tiene 29.9 millones de seguidores en Instagram; Becky G 25.9 millones.

"Esta canción va a impactar muy positivamente porque necesitamos sacarnos un poquito del encasillamiento en que nos tiene la pandemia. La gente quiere felicidad, quiere gozar, dedicar canciones, pensar en otras cosas.

"¿Qué mejor manera que hacerlo con música? Son cosas que nos pasan tanto a las mujeres como a los hombres, pero decidimos hacerlo de una manera jocosa como una forma de empoderar a las mujeres", afirmó Natasha.

Para la cantante, quien supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, crear temas entretenidos sin pensar en qué dirán las críticas es un compromiso que tomó desde el inicio de su carrera, cuando quisieron imponerle formas de actuar.

"El álbum que siempre me tocó mucho fue The Miseducation, de Lauryn Hill, porque no se limitó a cantar cosas medidas, sino que hablaba de cosas sociales. Me inspiró, pensaba que si ella pudo hacerlo yo podría cuando me dieran una oportunidad.

"Conecté con la gente cuando decidí ser yo, expresarme como quería porque eso es quien soy. Sabía que había millones de mujeres más que eran como yo, que pasaban con las mismas cosas y me convertí en una herramienta para ellas", recordó.

Hace apenas dos semanas Natti Natasha reveló que espera una niña y a ella dedica sus esfuerzos, pues quiere que nazca en un mundo que la deje ser libre.

"A las mujeres se nos hacía creer que lograr metas era imposible, soñar despiertas, no era algo que se iba a aceptar, pero decidí tomar esa bandera para decir que las mujeres pueden lograr lo que quieran.

"Ya no es un mundo tan cerrado. Quiero que mi hija entienda y sepa que luché en mi mundo para que se abriera un camino que no existía antes para que nadie la pueda limitar", destacó.

Embarazo que la inspira

Natti Natasha apareció en los premios Lo Nuestro con una sorpresa: sus casi seis meses de embarazo, casi como un símbolo de que encuentra en la maternidad más motivaciones.

"Es un sueño hecho realidad, siempre quise ser madre y Dios me lo concedió en estos momentos para hacerlo mientras sigo con lo que es mi mundo, mi música. En estos momentos tengo una energía tan linda de poder seguir creando.

"Ya no estoy trabajando sólo para mí, también para mi familia, es un sentimiento espectacular. Sabía que iba a ser lindo, pero no que iba a ser tan mágico", subrayó.