Ciudad de México — Gisele Bündchen sólo tiene buenos recuerdos de su relación con Tom Brady.

“No estamos el uno en contra del otro. Somos un equipo y eso es muy bello. Miro al pasado y no me arrepiento. Me encantó cada momento”.

PUBLICIDAD

La supermodelo y el ex jugador de futbol americano se divorciaron el año pasado, tras 13 años de matrimonio y más de 15 de estar juntos. Y de acuerdo con la brasileña, este proceso no se debió a un solo factor, sino a una serie de circunstancias que los fueron alejando con el paso del tiempo.

“Nos conocimos cuando yo tenía 26 años y él 29, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas, y ahora tenemos que tomar una decisión. Eso no significa que no quieras a esa persona. Sólo significa que para ser auténtico y vivir de verdad la vida que quieres vivir, tienes que tener a alguien con quien puedas llegar a uxqn acuerdo, ¿no? Es un baile. Es un equilibrio.

“Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: ‘Esta es la vida que tienes que vivir’; lo liberas para que sea quien es, y si tú quieres volar en la misma dirección, eso es increíble”, expresó la supermodelo.

La vida familiar llevó a la brasileña a dedicar menos tiempo bajo los reflectores que antes, pero, aclaró, esa fue una decisión tomada por ella.

También rechazó los reportes mediáticos que atribuyeron el fin de su matrimonio a la decisión de Brady de regresar al futbol americano poco después de anunciar su retiro.

Aunque en los últimos meses se ha reportado que Bündchen tiene una nueva pareja, ella descartó estos rumores.