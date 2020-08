Premios Juventud 2020 supera todas las expectativas

Hacer una entrega de premios en vivo en medio de una pandemia es casi imposible, pero Univision logró hacerlo y los Premios Juventud 2020 superaron todas las expectativas.

Transmitido en vivo desde Florida este jueves por la noche, los premios anuales para jóvenes número 17 aprovecharon la tecnología y la innovación para brindar un entorno seguro para los pocos talentos en el lugar, como Karol G , Sebastián Yatra y El Alfa, por nombrar algunos. La audiencia fue completamente virtual, informó billboard.

Los Premios Juventud, que este año rindieron homenaje a muchos héroes de primera línea, incluidos voluntarios en bancos de alimentos y profesionales de la salud, comenzaron con el show de PJ Takeover, que incluyó actuaciones de Jay Wheeler, Kendo Kaponi, Neto Bernal, Pitizion, Alex Rose y Rafa Pabon.

La entrega de premios comenzó con una versión exclusiva para PJ de “One Love” de Bob Marley, interpretada por The Wailers, Cedella y Skip Marley, Pedro Capó, Rauw Alejandro, Farruko, Camilo y Kany García, quienes se unieron al escenario para enviar un mensaje de amor, justicia e inclusión. Pitbull siguió con su debut televisivo de su sencillo "I Believe that We Will Win".

Los principales ganadores de la noche incluyeron a Bad Bunny con ocho premios, seguidos por Karol G y J Balvin con cinco premios cada uno.

Llane, Natti Natasha, Grupo Firme y Natanael Cano fueron algunos de los artistas que actuaron frente a un público limitado y para los espectadores en casa. Otros, como CNCO, Cristian Castro y Gloria Trevi, actuaron virtualmente. La noche concluyó con un tributo especial a Celia Cruz por Sabana Music Group.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el tributo a Selena que celebra 25 años de música y legado. Karol G presentó el especial, diciendo que Selena ha marcado a su generación y por eso tiene un tatuaje de ella en su brazo. “Ella sigue brillando cada día y por eso es eterna”, dijo.