Oscar presume sus canas

Nueva York — Cuando Hayao Miyazaki se planteó si saldría de su retiro en 2016, elaboró una propuesta curiosamente autocrítica. "No hay nada más patético que decirle al mundo que te retirarás debido a tu edad, y luego hacer otro regreso", escribió el cineasta, que ahora tiene 83 años. "¿Acaso una persona mayor que se engaña a sí misma diciéndose que sigue siendo capaz, a pesar de sus olvidos geriátricos, no demuestra que ya ha pasado su mejor momento?". "Claro que sí. El mejor momento de un artista es mucho más difícil de precisar que el de, por ejemplo, un gimnasta o un jugador de béisbol. Una bola rápida es mucho más fácil de medir que una película. Stanley Kubrick tenía 70 años cuando terminó "Eyes Wide Shut". Akira Kurosawa hizo "Ran" con 75 años. Agnes Varda tenía 89 cuando se estrenó "Faces Places". Grandes ejemplos Miyazaki, que luchó contra sus preocupaciones para hacer "El niño y la garza", es el director de más edad nominado a la mejor película de animación. Si gana el 10 de marzo, será el ganador de más edad con más de dos décadas de diferencia. “Napoleón”, nominada en la categoría de efectos visuales y diseño de producción, es lo último de Ridley Scott, un adicto al trabajo de 86 años. Michael Mann, de 81 años, también acaba de estrenar “Ferrari” (muy celebrada, pero no nominada). Wim Wenders, de 78 años, estrenó una de sus mejores películas, “Días perfectos” (nominada a la mejor película internacional). Por su parte, Coppola, de 84 años, terminó el rodaje de su autofinanciada “Megalópolis”. Y, por supuesto, Martin Scorsese, de 81 años, presentó la epopeya de los Osage “Asesinos de la luna”, candidata a 10 Oscar. Scorsese es el cineasta de más edad nominado a mejor director. En la reciente entrega de los Premios del Gremio de Productores, donde recibió el galardón a toda una vida, Scorsese recordó cuando vio a Alfred Hitchcock aceptar el mismo premio en 1965. ¿Es “Asesinos de la luna” tan buena como “Taxi Driver” o “Buenos muchachos”? Es una pregunta difícil de responder y quizá no sea la más adecuada. ¿ Combinando el cine policíaco con el western, la película de Scorsese se dedica –tanto o más que cualquier otra película nominada este año– a rehacer tropos y clichés americanos. La atrevida oscuridad y la agilidad del montaje (a cargo de Thelma Schoonmaker, de 84 años, nominada a su noveno Oscar) hacen pensar en cineastas de la mitad de su edad. “Todavía siento curiosidad por todo”, dijo Scorsese en una entrevista anterior. “Si siento curiosidad por algo, creo que encontraré la manera. Si aguanto y aguanto, encontraré la manera de intentar hacer algo de ello en una película. Pero tengo que sentir curiosidad por el tema. Mi curiosidad sigue ahí”. A muchos cineastas mayores simplemente no se les ofrece esa oportunidad. Directores como Scorsese y Clint Eastwood, de 93 años (cuyo último filme se estrenará este año), han sido la excepción en una industria que tiende a expulsar incluso a sus mayores más célebres. Buster Keaton, Billy Wilder, Orson Welles y Elaine May pasaron sus últimos años luchando por montar proyectos. Quentin Tarantino Mientras una generación de cineastas estadounidenses de la legendaria era de los 70 prolonga su carrera, uno de los directores más destacados de los 90 (y más allá) ha declarado que piensa dejarlo. Quentin Tarantino, de 60 años, ha declarado que su décima película, “El crítico de cine”, será su último largometraje. Es una postura que ha mantenido durante al menos 15 años, argumentando que no quería diluir su filmografía con las “pésimas” películas con las que “la mayoría de los directores” se agotan. “Soy un artista, quiero dejar con ganas de más. No quiero trabajar con rendimientos decrecientes", dijo Tarantino a la CNN en 2022. "No quiero convertirme en ese viejo que está fuera de tiempo, ya me siento un poco como un viejo ahora en lo que respecta a las películas actuales que se estrenan ahora mismo, y eso es exactamente lo que pasa”. La declaración de Tarantino no la comparten algunos de sus contemporáneos. “Yo nunca podría hacer eso”, dijo en 2018 Paul Thomas Anderson, que ahora tiene 53 años. “Mientras pueda hacerlo, lo haré”. Christopher Nolan, también de 53 años, cuya “Oppenheimer” se espera que gane el premio a la mejor película en los Oscar, ha calificado la actitud de Tarantino como “un punto de vista muy purista”. El debate llega al corazón de un viejo dilema: ¿es mejor la pasión juvenil o la sabiduría de la experiencia? Al menos para cineastas como Scorsese, Scott y Mann, la compulsión parece no decaer nunca. Scott, que a finales de este año estrenará una secuela de "Gladiator", es famoso por un ritmo que agotaría a la mayoría de los directores más jóvenes. Mann también tiene fama de implacable. "Ferrari", una película que llevaba 30 años intentando rodar, es un excelente ejemplo del placer de seguir a un maestro del cine en las distintas etapas de su carrera". Talento sin edad En los Oscar, los directores no serán los únicos en batir récords. John Williams, nominado a la mejor banda sonora por 49ª vez, es, a sus 92 años, el nominado de más edad de la historia. Otros regresan a la historia. Robert De Niro, de 80 años, nominado por su papel secundario en "Los asesinos de la luna", batió el récord de mayor intervalo entre su primera y su última nominación como actor. Hace 49 años, fue nominado por "El Padrino II".