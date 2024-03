Kate Winslet demostrará su hambre de poder en 'El Régimen'

Ciudad de México.- Detrás de la supuesta gran mujer que es la canciller Elena Verham (Kate Winslet), hay una controvertida personalidad, que va de lo histérica e insegura a lo ruin y mezquina, lo cual permea su habilidades como lideresa de un país ficticio, donde está a punto de ser derrocada.

Ella es la protagonista de El Régimen (The Regime), la nueva miniserie de HBO que estrena el domingo, y que la expone como una mujer desesperada por conservar el poder que se le está yendo de las manos y que la hará actuar de formas totalmente reprochables con tal de salvar el pellejo.

"Elena es una mujer que lucha por poder y es lo que quiere de su país, no es una buena líder, y lo único que quiere es obtener la aprobación de la gente.

"Siempre vivió en una jaula, educada por su tiránico padre, y totalmente aislada. (Al interpretarla) me enfoqué en exponer los lados más rotos y emocionales de ella, y si no la queremos, porque en realidad nadie la quiere, es porque es desagradable. El hecho es que no es una líder", describe Winslet, en entrevista, a su nuevo personaje para la pantalla chica.

El Régimen fue trabajado con el título de El Palacio en preproducción por su creador y showrunner, Will Tracy, quien duró alrededor de cinco años desarrollando el concepto general de una dictadura elegante y dramática, pero con base en la comedia y la sátira.

Así fue como concibió a la producción en la que también participa Matthias Schoeanaerts como Herbert Zuback, el soldado que se vuelve confidente de Verham y aprovecha su vulnerabilidad para sacar ventaja de la información extra que posee.

"Más que hacerlo un tema geopolítico, era un tema real, que se sitúa en la historia emocional que hay detrás de los personajes.

"Para mí no es interesante ver cómo funciona la burocracia, lo que queremos es adentrarnos en los aspectos más internos, más íntimos de los falsos líderes, y así evidenciamos el por qué de su comportamiento. Y eso nos llevó a ver a los personajes emocionalmente accesibles", apuntó Tracy.

Stephen Frears dirigió el programa en el que también trabajaron Andrea Riseborough como la melindrosa y conflictiva Agnes, y Guillaume Galliene como Nicholas, el esposo del personaje de Winslet.

A lo largo de los seis episodios, el resentimiento y el hambre de poder que rigen su mente van orillándola a tomar decisiones equivocadas y llenas de desaciertos.

"En ningún momento pensé que debía imitar o buscar un modelo de dictador para el personaje, ha habido dictadores en la historia, y algunos vendrán, y automáticamente la gente hará sus propias conclusiones y tendrá sus propios pensamientos", comentó la estrella de Titanic y productora ejecutiva del show.

"Es una mujer muy vulnerable y frágil, es crear a la persona debajo de la máscara, quise hacer algo que nunca había hecho. Fue muy satisfactorio y desafiante y divertido poder hacerlo", precisó la ganadora del Óscar, del Grammy, del BAFTA, del Globo de Oro y del Emmy.

Con El Régimen a punto de desmoronarse, Elena Verham debe tomar medidas extremas sobre la sociedad a la que gobierna intentando imponerse a los fracasos inminentes.