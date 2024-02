Nuevo disco, gira y reedición mantienen vivos a Deep Purple

Ciudad de México.- Poco después que The Beatles, The Rolling Stones y The Who llegó al mundo Deep Purple, a su vez contemporáneo de Pink Floyd, Led Zeppelin, King Crimson, Black Sabbath y Genesis, pero, a diferencia de casi todas ellas, este incombustible quinteto sigue vivo y coleando.

Es muy fácil levantarme, agarrar la maleta y aquí vamos de nuevo. Y me encanta. Trabajo con buena compañía, viajo a lugares fantásticos, haciendo que la gente disfrute, y tenemos increíbles fans.

A las pruebas nos remitimos: en verano sacará su disco número 23, emprenderá una gira que podría traerlo a México y, como pilón, está por lanzar la edición del aniversario 50 de su obra más esencial, Machine Head (1972).

"Acabamos de producir un nuevo álbum y saldrá en julio. Ya está todo terminado. Son canciones inéditas.

"¿Volver a México? Eso espero. No estoy seguro exactamente de cuándo (2024 o 2025), pero sí de que iremos. Absolutamente seguro", afirma en exclusiva, al otro lado de la línea telefónica, Ian Gillan, vocalista del grupo británico de rock, sin poder adelantar detalles.

Con pandemia de por medio, hace casi una década de los últimos conciertos de la banda en el País, con el Now What? World Tour, del álbum homónimo. Desde entonces han publicado otros tres materiales, pero sin reaparecer ante el público nacional.

"Tengo muchos recuerdos de México, es tan especial para mí. He disfrutado cada momento de mi estancia en México, y siempre recuerdo una cosa: la sonrisa, porque si tomas una imagen arquetípica de cualquier país o lugar, al venir México a mi mente pienso en caras sonrientes. Eso me llena el corazón. Es fantástico ver a la gente sonriente", dice el frontman desde su casa en Portugal; está trabajando en el estudio que construyó ahí.

El grupo ha alternado los últimos meses el proyecto del nuevo disco con la Machine Head: Super Deluxe Edition, que verá la luz el 29 de marzo con una serie de 3 CDs, un LP y un Blu-ray audio con los que "Smoke on the Water", "Never Before", "Highway Star" y otros cortes memorables sonarán como nunca, señala.

"Fue algo que se planeó hace mucho tiempo, pero estuvimos muy ocupados de gira, grabando el nuevo disco. De este box set supe hace un año o más, hasta que al final pudimos reunirnos todos, el verano pasado, y planear su contenido. Creo que todos hicieron un trabajo magnífico, con un bello empaque y diseño".

Dweezil Zappa, músico e hijo del simpar Frank Zappa, se encargó de realizar todas las nuevas mezclas del material, tanto en estéreo como en Dolby Atmos. El resultado hace que, por ejemplo, el órgano Hammond de Jon Lord, las cuerdas de Ritchie Blackmore y Roger Glover, la percusión de Ian Paice y la voz de Gillan en "Smoke..." (track ya en plataformas) resuenen de manera profunda y envolvente.

Si bien el cantante, de 78 años, no ha escuchado todo el producto, que incluye el concierto inédito Montreux '71, el In Concert '72 (éste, del Machine Head Tour en el Paris Theatre de Londres) y el Quadraphonic Mix original de 1974 del álbum completo, intuye algo espectacular.

"Recuerdo cuando escuché la primera nueva versión de Machine Head, en 1992. Fue su primer tránsfer digital (a CD): sonaba tan malo y terrible, tan plano, porque entonces ya se grababa con nueva tecnología, con otros ingenieros, que no tenían tanta paciencia con las cintas análogas. Fue un largo camino para mejorarlo. Desde luego, ahora suena maravillosamente. Tengo dos o tres ediciones del disco, pero esta es formidable", apunta.

Es una manera de cerrar el círculo de aquel Deep Purple que en 1971 eligió el Montreux Casino, en Suiza, para grabar su sexta producción, Machine Head, pero un incendio acabó con el lugar, a la orilla del lago de Ginebra. El grupo inmortalizó aquello en "Smoke...".

Desgraciadamente, la alineación perdió a Steve Morse, su guitarrista por casi tres décadas. Dejó el grupo para cuidar a su mujer, quien falleció este mes por un agresivo cáncer. Fue un momento desgarrador para sus compañeros, que invitaron a Simon McBride en su lugar.

"Vi a Simon por primera vez en 2017. Yo estaba haciendo una gira en solitario por Europa del Este con Don Airey (tecladista actual de Deep Purple) y nuestra Orquesta), Simon era el guitarrista. Pensé 'este tipo es increíble, tiene tanta energía y destreza'. Quise trabajar de nuevo con él y luego llegó la oportunidad, y no fui sólo yo. Entró a la banda y se nos ajustó como un guante", concluye Gillan sobre el debutante en el grupo.

Por ahora, Deep Purple tiene fechas en Australia, Singapur y Europa los próximos meses.