Pepe Aguilar le dice 'no' a las modas

Ciudad de México.- Sin presiones ni obsesiones, y mucho menos pensando en que en todo momento debe estar en la cima de popularidad, Pepe Aguilar saca nueva música, como su canción "Hasta que me Duermo"; crea nuevos discos, como Que Llueva Tequila; y arma nuevos conciertos, como el que dará en Arena Ciudad de México el 31 de mayo.

"Al hacer mi nuevo disco no estaba pensando sólo en poner las que generaran dinero, pensé en poner las mejores, las trece que tenían que ir. Yo lo llamo 'vergüenza artística', sé cual va en el momento y cómo".

Su constante, comentó en entrevista, tiene que ver con la conectividad e interacción con su público, algo que va más allá de subirse a modas o adaptarse a lo que dicta la industria musical.

"La moda no la impone la gente, la impone la industria. El público tiene en sus manos lo que la industria debería hacer y sacar, pero no ejercen el derecho del gusto y se dejan llevar por los intereses económicos de la industria.

"El rock no está jalando porque la industria no quiere que jale el rock. Funciona la música mexicana y está jalando porque quiere que otra cosa venga y salga, realmente el público tiene que hacer cosas más importantes en su vida", comentó Pepe.

Es por ello que dejó de pensar en las listas de éxitos, tal como le sucedía hace 20 años.

"Apuesto que si 'Hasta que Me Duermo' la tocaran en todas las estaciones, plataformas, si todo mundo le hiciera cuento, sería un éxito inmediatamente, pero tenemos que estar trabajando y ya no funciona así, no me voy a andar quejando.

"Lo que sucede conmigo es que si no cantara (en vivo) me muero, si no escribo, me da un aire. No se trata de jugarle al dueño de la industria, se trata de conectar (con el público)", puntualizó el músico y empresario.

Desea que llueva tequila

Reconocido como uno de los intérpretes más prolíficos de la música vernácula, Pepe reveló en exclusiva pormenores de su nuevo disco de estudio, del cual no se sabía ni el título ni su construcción, y estará disponible antes del verano.

"Que Llueva Tequila", el disco se llama así y sí, estaría buenísimo que lloviera tequila y se emborrachara la mitad del mundo: 'que lloren, que canten, que griten conmigo, pa' ver si me olvido tan sólo un segundo' es parte de la letra.

"Este disco que viene no tiene ninguna canción mía. Las mías se quedaron fuera porque tenían que estar esas, y así es como se construyó, con la idea de tener las que tenían que ser", afirmó el intérprete de "Miedo" y "Por Mujeres Como Tú".

Ganador de cuatro premios Grammy, aseguró que "Hasta que me Duermo" es un cuestionamiento sobre las parejas que rompen una relación y no se dejan ir por completo al estar pendientes en redes sociales.

"(Te pone a pensar en) ese alguien que te llenaba o daba cosas que yo no me daba, si no me tenía el suficiente amor, no me daba el suficiente amor. Las carencias emocionales salen más en las relaciones, que en ningún otro lado", dijo sobre la pieza compuesta por Pablo Preciado.

Originario de San Antonio, radicado en Los Ángeles y de corazón zacatecano, el cantautor de 55 años anticipó que luego de seis años regresará a la Ciudad de México para presentar un concierto solista, tras haber presentado con su familia Jaripeo Sin Fronteras.

"Será la mayor producción que he tenido en mi vida, con Inteligencia Artificial (en video), 150 metros cuadrados de pantalla, con espectáculo de primer nivel.

"Yo creo que si aprendemos a manejar esta nueva tecnología todos vamos a salir beneficiados, se van a acabar muchos trabajos, como en todo, pero es importante legislar, tal como se hizo con el internet. Hay mucho camino por andar, aun así, tenemos que seguir en él", manifestó.