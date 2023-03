Oscar apuesta por el caos

La 95a entrega de los Premios de la Academia está a la vuelta de la esquina. Los periodistas de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr comparten sus puntos de vista para una ceremonia en la que hay ciertos premios asegurados, pero también grandes interrogantes.

Al parecer los miembros de la Academia, se han cansado de los señuelos para los Oscar y en cambio han dado su apoyo a una película que aparentemente nunca tuvo intensiones para los Premios de la Academia: “Everything Everywhere All at Once”. En un año raro y mezclado, la alegremente caótica película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha convertido en una favorita improbable de los Oscar, arrasando en todos los galardones previos que suelen predecir a los ganadores de los Premios de la Academia, el camino al premio de mejor película está lleno de ojos saltones adheribles.

“No puedo dejar de sentir que la categoría de mejor película refleja nuestro raro y revuelto mundo cinematográfico. Películas de grandes presupuestos, éxitos independientes, filmes de autor aclamados disponibles en video a la carta, una película alemana de Netflix y un filme musical y biográfico como “Elvis”, dice Jake Coyle.

Poco de esta contienda ha ido como se esperaba. Muchas de las que alguna vez se presumían como favoritas — “Bardo”, “Empire of Light” (“El imperio de la luz”), “White Noise” (“Ruido blanco”) — se quedaron sin nominaciones. “The Fabelmans” de Steven Spielberg tenía el aire de ser algo asegurado, pero el público no respondió a ella, un golpe para cualquier contendiente, pero una estocada fatal para una película de Spielberg.

“Generalmente deseo el caos cuando la ganadora de mejor película está asegurada, pero “Everything Everywhere” es una ganadora tan caótica como inspirada. Esto también haría que dos años consecutivos el premio de mejor película fuera para filmes que se estrenaron fuera de Cannes o los festivales de fin de año, “Everything” debutó en SXSW, “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) en Sundance. Si algo va a cambiar la industria y el complejo industrial de los premios es algo como esto (y Andrea Riseborough)”, afirma Lindsey Bahr.