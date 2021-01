Nueva sangre azteca conquista Hollywood

Logran triunfar en Hollywood, y la única arma que tienen para hacerlo es su talento. Con el reciente foco en diversidad, cada vez vemos más del talento mexicano brillar en pantallas alrededor del mundo dejando el ejemplo de que otros pueden lograrlo si se esfuerzan lo suficiente.

Antes íconos de la televisión nacional y ahora figuras internacionales, estos son los actores mexicanos que actualmente representan a nuestro país, con bastante orgullo.

Eiza González

Única mujer en esta lista, quien bien podría ser la próxima Salma Hayek, manteniendo una presencia latina en cintas de acción. De hecho, Eiza participó en una serie basada en la cinta Del Crepúsculo al Amanecer (en la que estuvo Hayek). Primero fue Baby Driver, después la aventura de ciencia ficción Alita: Battle Angel, y ahora forma parte del mundo de Rápido y Furioso formando parte en la cinta Hobbs & Shaw, y no parece detenerse pronto. Tiene dos cintas este año, además de que trabajará en la cinta Godzilla vs Kong por lo que probablemente es la más exitosa de todos los actores de esta lista.

Tenoch Huerta

Desde su llegada a la serie de Netflix, Narcos: México, Estados Unidos mira el talento de Tenoch Huerta y ya tuvo su primer papel en una película importante. Tomó el papel del Comandante Benjamín en la cinta Bel Canto de Paul Weitz, la cual –aunque no fue aclamada– recibió aplausos por sus actuaciones.

El actor ya tiene una cinta para 2021: The Forever Purge, donde trabajará junto con Ana de la Reguera y la cual será la última parte en la saga de The Purge

Luis Gerardo

Méndez

Netflix ha servido como una plataforma para varios actores mexicanos, siendo Luis Gerardo Méndez uno de los primeros que se aprovecharon de la exposición que le dio la plataforma. Formó parte de Club de Cuervos, pero terminando dio el salto a Hollywood en la comedia de Netflix Murder Mystery con Adam Sandler (siendo la película más vista del año). Asimismo, trabajó en el remake de Charlie's Angels, y está a punto de protagonizar la cinta Half Brothers, la cual también coproduce. Este sólo es el inicio de su carrera.

Diego Boneta

Aunque comenzó su carrera en México, Diego Boneta ha pasado gran parte de su carrera en producciones internacionales. Tuvo papeles en las populares series Pretty Little Liars y 90210, e incluso actuó en la secuela no oficial de Mean Girls.

Su primer éxito en la pantalla grande fue en la adaptación Rock of Ages donde trabajó con actores como Tom Cruise y Alec Baldwin. Después comenzó a tener éxito en producciones vinculadas al terror como City of Dead Men y Eden, y por supuesto después llegó a interpretar a Luis Miguel.