Netflix pone en pausa a Will Smith

Associated Press | Netflix no se ha pronunciado sobre la polémica de Will Smith; pero puso la cinta 'Fast and Loose', protagonizada por el actor, en espera

PUBLICIDAD

Ciudad de México.— La cinta Fast and Loose, que protagonizaría Will Smith, ha sido movida silenciosamente de su programación, sin que el gigante del streaming haya dado alguna explicación o fijado su posicionamiento sobre lo acontecido con el actor en los últimos días. Los problemas con el proyecto iniciaron cuando el director David Leitch se retiró como director para llevar la batuta de Fall Guy, protagonizada por Ryan Gosling, para Universal, que se supone que comenzará la producción en agosto. PUBLICIDAD Tras la salida del director, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se hiciera cargo y, poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Oscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano. Fast and Loose iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado. Según The Hollywood Reporter, algunas fuente de Netflix aseguran que desconfían de seguir adelante con el proyecto, si intentarán hacer el proyecto con otra estrella y director. Por ahora, Smith tiene el drama de escape de esclavos de Apple+, Emancipation en postproducción. Apple se negó a comentar. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD