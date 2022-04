Hermano de Chris Rock amenaza a Will Smith

Ciudad de México.- Tony Rock, comediante y hermano de Chris Rock, manifestó que las disculpas que Will Smith ofreció por su comportamiento en el Óscar no es suficiente.

PUBLICIDAD

"Si crees que vas a subir a este escenario, ¡estos no son los jodidos Óscar! ¡Y si traes tu trasero hasta aquí, no estás nominado para nada más que estas malditas manos! Oh, vamos a explotar el resto del año ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!

"¡No quería empezar el espectáculo así! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de soslayo?", lanzó ante el público en un mensaje alusivo a lo ocurrido con su hermano, ventiló TMZ.

Sin embargo, días antes, en un chat con fans, Tony también dijo que estaba abierto a escuchar a Will Smith si deseaba hablar con Chris y su familia por lo acontecido.

El actor y comediante también señaló que el rapero Diddy "mintió" cuando dijo que ambas estrellas habían arreglado el problema después de la ceremonia.

Tony es otra persona más que descartó la alopecia como algo digno de un ataque, uniéndose al presentador Bill Maher quien piensa que "si la alopecia es lo peor que le pasó a Jada Pinkett Smith, debería considerarse afortunada".