‘Naatu Naatu’ pone a India bajo los reflectores

Los Angeles- M.M. Keeravaani ha devuelto el protagonismo a la India tras ganar un Oscar musical.

Keeravaani ganó el premio a la mejor canción original por su alegre y enérgico himno “Naatu Naatu” de la película “RRR”. La música fue escrita por Keeravaani y la letra por Chandrabose.

“Naatu Naatu” es una de las secuencias más memorables de la epopeya de acción en lengua telegu “RRR”, con su pegadiza melodía y el baile que la acompaña de los actores Ram Charan y N.T. Rama Rao Jr.

“Naatu Naatu” se ha convertido en una sensación viral fuera de la película, acumulando más de 126 millones de visitas en YouTube e inspirando un reto de TikTok en el que los usuarios intentan recrear el baile acrobático. La interpretación del embajador surcoreano Chang Jae-bok se hizo viral.

En una entrevista reciente, Keeravaani dijo que se sentía obligado a utilizar la plataforma de los Oscar para destacar a otros artistas de la India.

“Es importante que cada vez más música y artistas con talento de mi país tengan la oportunidad de obtener este tipo de reconocimiento, para que el mundo acoja la música india más que nunca”, declaró.

Otras canciones nominadas a mejor canción original eran “Lift Me Up” de Rihanna, tema en el que colaboró con Tems, el director Ryan Coogler y el compositor Ludwig Goransson; “Hold My Hand” de Lady Gaga con BloodPop”, “Tell It Like a Woman” de Diane Warren y “This is a Life” de “Everything Everywhere All at Once”. Este último tema fue creado por Mitski, David Byrne y Ryan Lott, quien junto con su banda Son Lux también estaba nominado a la mejor partitura original.