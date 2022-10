Muse visitará México en su próxima gira mundial

Guadalajara.- Muse realizará una gira mundial para promover su reciente álbum Will Of The People y el primer país que visitará es México.

Este viernes, la banda de rock británica anunció en sus redes sociales que llegará a Monterrey (Estadio Banorte), Guadalajara (Arena VFG) y Ciudad de México (Foro Sol) el 18, 20 y 22 de enero, respectivamente.

Los boletos para los tres conciertos en el país estarán disponibles el 11 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en preventa Citibanamex, y el 15 de octubre, a las 11:00 horas, para el público general. Podrán adquirirse en Ticketmaster.

La agrupación conformada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard lanzó su noveno álbum de estudio en agosto. El material de diez pistas fue creado en Los Ángeles y Londres durante la pandemia.

"Este disco va desde el metal hasta el pop, también tiene electrónica, y lo producimos nosotros mismos. Estuvimos analizando todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Dejé que Dom (el baterista) tomara la iniciativa un poco. Es por eso que este álbum tomó dos años. Normalmente apresuro todo. Con él es muy lento, se toma su tiempo en cada decisión. Le permití tomar muchas decisiones sobre lo que era bueno y lo que no", dijo Matt Bellamy a Apple Music 1.

Will of the People ha recibido críticas generalmente positivas de los críticos. En Metacritic, que asigna una calificación normalizada de 100 a las reseñas de los principales críticos, el álbum recibió una puntuación de 71 sobre 100 según 14 primeras reseñas, lo que indica una recepción "generalmente favorable".

Luego de su nueva visita en México, que llega luego de tres años de ausencia, la banda ganadora de dos premios Grammy recorrerá Norteamérica del 25 de febrero al 20 de abril, y más tarde, del 27 de mayo al 23 de julio, visitará Europa.

Muse, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es reconocida por temas como "Uprising", Starlight", "Supermassive Black Hole" y más.