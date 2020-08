Muere por Covid-19 el artista Trini Lopez

Madrid— Trini Lopez, cantante y guitarrista que también actuó en la mítica película Doce del Patíbulo, de Robert Aldrich, falleció a sus 85 años el martes por complicaciones de Covid-19.

Así lo reveló la revista Palm Springs Life, que compartió la noticia a través de Instagram.

"Trini Lopez, que ha vivido en Palm Springs desde los años 60, murió el 11 de agosto. Una de sus canciones más conocidas de su exitoso álbum de 1963 era 'If I Had a Hammer'", se puede leer junto a una foto del artista sosteniendo un martillo.

"Su fallecimiento se produce justo después de terminar un documental de su vida rodado y editado por P. David Ebersole y Todd Hughes, también residentes de Palm Springs que crearon el documental House of Cardin sobre Pierre Cardin".

Lopez nació en Texas en 1937, hijo de padres mexicanos; comenzó a tocar en bandas a los 15 años y en 1958 su grupo Big Beats firmó con Columbia Records después de grabar con Norman Petty, productor de Buddy Holly.

El músico inició su carrera en solitario poco después y se alió con King Records, para quien lanzó varios sencillos antes de dejar el sello en 1962.

Pronto consiguió una residencia en el club nocturno de Los Ángeles PJ's, donde Frank Sinatra lo vio y lo contrató para Reprise Records en 1963; ese año lanzó su disco debut, Trini Lopez at PJ's, que incluyó una versión de "If I Had a Hammer" que fue un éxito mundial.

También hizo alguna incursión en el mundo de la interpretación y actuó en Doce del Patíbulo donde compartió escenas junto a Charles Bronson, Ernest Borgnine, John Cassavetes, Lee Marvin, Donald Sutherland y Telly Savalas.

Posteriormente apareció en series como Área 12 y The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries.