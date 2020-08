¿Noviazgo de Christian Nodal y Belinda es falso?

Tomada de internet

La relación de Belinda y Christian Nodal se encuentra en la mira de los reflectores y de sus seguidores desde que se confirmó su noviazgo con una tierna fotografía, muchos internautas hasta los famosos han considerado que el romance entre los coaches de La Voz es un truco publicitario, por lo que el intérprete de “Adiós Amor” compartió sobre cómo nació el amor entre él y la actriz.

Christian Nodal concedió una entrevista para el programa matutino Sale el Sol habló sobre su romance que ha recibido la atención mediática, la cual lo ha sorprendido porque él no estaba acostumbrado.

“Muy bien, gracias, normal. Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días”, dijo.

El coach de La Voz compartió cuándo surgió el romance entre él y la intérprete de “Amor a primera vista”, el cual ya había sido descubierto por sus seguidores quienes compartieron en redes sociales el video de ellos bailando durante una premiación.

“Estuvo loco, ya habían pasado unos premios y ahí fue el primer contacto, como amistad, y luego ya en La Voz”, expresó.

El cantante apuntó que no se trata de ningún truco publicitario por La Voz , y que el amor entre él y Belinda es real.