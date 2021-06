Me disculpo por pretender que estaba bien: Britney Spears

Ciudad de México— La cantante Britney Spears se disculpó con sus seguidores en redes sociales por pretender en sus publicaciones que todo en su vida estaba bien en los últimos dos años cuando la realidad era lo opuesto a eso.

La publicación es la primera que la intérprete de "Baby One More Time" realizó después de declarar ante la corte este miércoles para pedir la abolición de su tutelaje, al que ha estado sometida desde 2008.

"Creo que como gente todos queremos una vida de cuento y por la forma en la que yo publicaba, parecía que mi vida se veía maravillosa. ¡Creo que es por lo que todos luchamos! Era uno de los mejores rasgos de mi

madre: que no importaba qué tan horrible había sido el día cuando yo era niña: por mi salud y la de mis hermanos, ella siempre pretendía que todo estaba bien", escribió.

"Traigo esto a la atención pública porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO LO ES. ¡Y si ha leído algo sobre mí en las noticias esta semana, obviamente saben ahora que no lo es! Me disculpo por pretender que estuve bien en los últimos dos años. Lo hice por mi orgullo y porque estaba avergonzada de compartir lo que me ocurría".

La famosa añadió que aunque su realidad durante ese tiempo había sido difícil para ella, pretender que todo estaba bien en las redes sociales sí le ayudó a soportar los momentos amargos.

"Siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia, mi existencia, y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando. ¡Y oigan, funcionó! Así que decidí empezar a leer más cuentos de hadas", añadió.

Aunado al texto, la celebridad compartió una imagen de una niña en una especie de bosque cargando un oso de peluche, en la cual se añadió una cita aparentemente del científico Albert Einstein.

"Si quieres que tus hijos sean inteligentes, lee para ellos cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, lee para ellos más cuentos de hadas", se lee en el escrito.

En sus declaraciones de este miércoles, Britney calificó su tutelaje como abusivo, y aseguró que estaba harta de sentirse controlada por varias personas, principalmente por su padre, Jamie Spears, y no poder tomar decisiones por sí misma.

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", indicó la artista.

"Quiero mi vida de nuevo, basta ya".

La estrella pop definió su vida durante los últimos 13 años como un secuestro que no le había dado ninguna libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia.

"Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque", afirmó.

Confesó que en su última declaración ante la justicia, en 2019, no se sintió escuchada por la corte, y pensó entonces que nadie le creería y que se burlarían de ella.

"Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", añadió.

Por su parte, el equipo legal de su padre se negó a responder al testimonio de Britney para preservar su privacidad, y no sacar a la luz detalles de su estado de salud en una audiencia pública y con presencia de periodistas.