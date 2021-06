Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram

Ciudad de México— ¿Matrimonio en puerta para Ángela Aguilar...? "Sólo en la ficción", contesta la cantante, sonriente.

Se emociona al recordar esa boda ficticia que protagonizó para el videoclip de su nuevo sencillo, "Ahí Donde Me Ven", que estrena este viernes.

Para grabarlo, relata, usó su primer vestido de novia, con todo y anillo de compromiso. Sin embargo, categóricamente fija su postura: "Casada, sólo con mi carrera".

La menor de la dinastía Aguilar subió hace unos días una imagen enseñando la argolla de compromiso sobre un vestido diseñado por Claudia Toffano. Sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook se llenaron de comentarios y especulaciones de fans.

"Como persona pública no siempre sacas lo que te ha pasado, lo que sientes, y literal, la canción dice: 'Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas y el que no presuma todas mis caídas es otra cosa'.

"Yo he vivido muchas cosas, me han lastimado, he llorado, pero sigo adelante. Soy una persona muy sentimental, a veces me hago muchas historias en la cabeza y sí me han roto el corazón. La verdad es que tengo un corazón de pollo y ahí estoy, siendo sentimental", comparte Ángela en videoentrevista.

Escrito por Gussy Lau, el tema está inspirado en una leyenda zacatecana que data de 1763.

Por ello, el videoclip dirigido durante un día de trabajo en "La Quemada", Zacatecas, por Damiana Acuña, tiene un acabado artesanal en blanco y negro.

Cuenta la tragedia de la jovencísima Beatriz Moncada, quien se vio obligada por su tío, don Diego de Gallinar, a casarse con Antonio, aunque ella estaba enamorada de Gabriel, un joven indígena con quien se veía en secreto.

"Es una leyenda que todos conocemos en Zacatecas, incluso está la Calle de las Tres Cruces. A mí me pareció que era una historia que sí quería contar, que llega mucho.

"No podría pasar por alto que aún se acostumbra en muchos lugares que casen a jovencitas, casi niñas y, obviamente, no estoy a favor de eso", puntualiza.

Ángela, quien se encuentra a escasos cuatro meses de llegar a la mayoría de edad, afirma que ponerse el ajuar de novia fue espectacular.

"Tenía bordados de chaquira por todo el vestido, estuvo muy bonito, y me sentí muy bonita. Me vi en el espejo y dije: '¡No manches! Ya estoy grande'. Y eso que tengo 17 años. Hacer el video, actuando, me gustó muchísimo.

"Me sentí muy conectada a mi abuela (Flor Silvestre), me sentí conectada a su espíritu, en su papel. En las escenas donde me veo llorando, sí lloraba realmente y creo que sí me abrió a la posibilidad de algún día actuar en algo", revela.

La intérprete de "Dime Cómo Quieres" y "Fruta Prohibida" señala que se sintió cobijada en su aventura como actriz por el actor Benny Emmanuel, su coestelar.

"Me sentí hasta protegida y guiada por él. Se volvió una gran inspiración para mí. Estoy súper agradecida con él".

Ángela aclara que se sintió muy orgullosa de que la mayor parte del equipo que filmó el clip estuvo integrado por mujeres, ya que, además de la directora, contó con la producción de Karen Martín del Campo y la fotografía de Leslie Montero Muller.