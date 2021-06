Video: Minions y atletas de EU cara a cara en comerciales de TV

Tomada del video / Escena de uno de los videos promocionales

Nueva York— Se necesitarán más que Minions para evitar que los mejores atletas del mundo vayan por el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En los nuevos comerciales de la cobertura de los Juegos Olímpicos de NBC, los Minions parecen causar estragos en los atletas que están entrenando para las pruebas del Equipo Olímpico de Estados Unidos este mes. Mientras que el programa Today mostró fragmentos durante la transmisión de este jueves.

En un lugar, la gimnasta Simone Biles, que acaba de ganar su séptimo título nacional femenino en los Campeonatos de Gimnasia de Estados Unidos, la mayor cantidad de victorias de una mujer estadounidense, instantáneamente convierte a un minion en fanático.

La segunda promoción presenta al nadador Caeleb Dressel, quien ganó un récord de ocho medallas en el Campeonato Mundial de 2019, donde también rompió el récord mundial de Michael Phelps en los 100 metros mariposa. Allí, Dressel se ríe por última vez de un molesto secuaz.

Jenny Storms, directora de marketing de entretenimiento y deportes de NBCUniversal, dijo en un comunicado que su asociación con Universal Film Group tiene como objetivo crear "momentos culturales emocionantes".

"Fue una idea natural reunir lo mejor de Estados Unidos y estos íconos animados globales para momentos de sorpresa y deleite con Simone Biles y Caeleb Dressel", dice. "Estas piezas memorables, divertidas y para toda la familia, impulsarán la anticipación de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, así como de la próxima película de Illumination, Minions: The Rise of Gru".

Después de aparecer en la franquicia de películas Despicable Me, los adorables personajes que se esfuerzan por servir a los villanos más malvados que puedan encontrar protagonizaron su propia película, Minions de 2015. La secuela derivada, Minions: The Rise of Gru, está programada para lanzarse el 1 de julio de 2022.