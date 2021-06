'Iba a terminar muerta'; presunta víctima de Remmy Valenzuela narra la agresión

Tomada de internet

Katy “N”, la novia de Carlos “N”, primo del cantante de música regional, Remmy Valenzuela, habló sobre cómo fue la supuesta golpiza que recibió en el rancho del artista después de haber sido invitada a comer ahí por su novio. Ninguno de los dos se esperaba que una simple tarde ahí pudiera casi llevarla a la muerte, según informó el portal Infobae.

Aún con evidentes moretones en el rostro, la joven de 20 años decidió compartir su testimonio con el programa ‘Hoy Día’ de lo acontecido el pasado domingo en el domicilio de Valenzuela, en Guasave, Sinaloa. Según dijo Katy “N”, ella se encontraba con su novio comiendo y viendo la televisión, cuando llegó el cantante.

Tras escuchar la bocina de un automóvil, Carlos “N” salió de la habitación en la que se encontraban para ver qué sucedía, y ella, al notar que no era una situación normal, intentó ocultarse en el baño. Pasaron algunos minutos para que se escuchara cómo se abría la puerta y, al pensar que era su novio, decidió salir de su escondite.

Lamentablemente, no sería lo que se esperaba, pues en la entrada de la habitación estaba Remmy, notablemente molesto. Él decidió tomarla del cabello y llevarla con jaloneos hacia el piso inferior. Debido a cómo la iba jalando, aprovechó para hacer que la cabeza de la joven fuera estrellándose contra paredes, marcos y barandillas que se cruzaban en el camino.

“Yo bien espantada, nada más le iba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo, y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras. En todo momento me estuvo golpeando, y a mi novio también lo golpeó”, dijo Katy.

El cantante la llevó hasta su garaje, en donde le puso un cable en el cuello, con el que intentó estrangularla, mientras comenzó a gritarle. “Me dice que cómo era de igualada, cómo me atrevía a entrar ahí”, relató la víctima. Carlos se encontraba en un escenario similar, pues a él también lo había amarrado y sólo le pedía a su primo que la dejara en paz.

A pesar de que la universitaria pedía perdón por haberlo ofendido al estar en su propiedad, él continuó golpeándola y ahorcándola, hasta que le pidió a uno de sus ayudantes que le llevara alambres para terminar de inmovilizarla.

Una vez completamente amarrada, tomó al cable como látigo y con él la golpeó en la espalda, al mismo tiempo que le daba patadas. Remmy Valenzuela se detuvo una vez que se cansó, pero la amenazó con dejarla completamente desnuda en algún lugar o matarla.

Ella teme por su seguridad, pues aseguró que lo único que pensaba era que sí terminaría muerta.

Supuestamente Carlos “N” sería parte de los trabajadores del rancho del cantante y su primo, pero según narró la madre del joven de 21 años, a Valenzuela nunca le han importado los lazos familiares y siempre los ha tratado mal, pero nunca se había atrevido a tanto.

Carlos, dijo, piensa que el cantante pudo haberse enojado por encontrar a una mujer acompañándolo en su propiedad, pero no le da la razón para haber explotado de esa forma en contra de Katy, de quien se aseguró, fue catalogada como una vida en peligro cuando ingresó al Seguro Social en Guasave.

Esa misma noche, ambos declararon ante la Fiscalía de Sinaloa y Remigio Valenzuela se encuentra en calidad de indiciado por lesiones dolosas.