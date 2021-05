Lo nuevo para fans de Star Wars: 'The Bad Batch'

Tomada de internet

Ciudad de México— Los héroes de esta historia no llevan sables lásers ni dominan la Fuerza, pero sí conocen la camaradería y la guerra a ras de suelo. Toda su vida han obedecido órdenes, pero están aprendiendo a cuestionarlas.

The Bad Batch, la nueva serie animada de Star Wars, que Disney+ estrena este martes, está protagonizada por Hunter, Echo, Tech, Wrecker y Crosshair, miembros de la Clone Force 99.

El famoso comando de clones genéticamente defectuosos combatió por la República en la llamada Guerra de los Clones ante los Separatistas.

Sin embargo, tras la victoria, la Galaxia está cambiando: el antiguo Canciller Palpatine instaura un Imperio, los jedi son perseguidos y masacrados, y los planetas, uno a uno, sometidos con mano de hierro.

"Antes, estos clones no se cuestionaban las cosas. Ahora, de pronto, comienzan a sentir que hay algo mal, y que no pueden ser parte de eso. ¿Pero qué significa no apoyar al Imperio?

"Todavía no existe una Alianza Rebelde, entonces ellos deberán hallar su lugar en esta galaxia de incertidumbre, deberán sobrevivir", explica, en un encuentro con medios, Jennifer Corbett, escritora principal.

Discípula de Dave Filoni, considerado el heredero creativo de George Lucas, Corbett es una de las estrellas en mayor ascenso en las oficinas de Lucasfilm.

Formó parte de la Marina de los Estados Unidos, así que sabe de héroes sin galones, dinámicas militares y las hermandades que allí se forman.

"Eso es lo que quise traer a la serie: cómo este escuadrón, aunque formado por soldados de élite, es una familia. No están de acuerdo todo el tiempo ni en todas las cosas", señala.

Secuela espiritual del aclamado show animado La Guerra de los Clones, The Bad Batch se ubica entre las postrimerías del Episodio III: La Venganza de Los Sith y el Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

"Este tiempo no había sido explorado en pantalla", dice Corbett, "Mostraremos, por ejemplo, planetas que están a favor del fin de la guerra y abrazan el Imperio sin saber a qué le están abriendo la puerta".

Durante el episodio de estreno, de casi 70 minutos, al público se reencontrará brevemente con personajes de las películas, como el luchador Saw Gerrera y el villano Moff Tarkin.

"Hace total sentido que tengamos a Tarkin ahí, podremos ver su evolución", adelanta Corbett, quien se resiste a revelar quién será el principal enemigo en la trama.

Si bien la historia es una excursión hacia momentos ignotos de Star Wars, es en la animación, y la música, donde los fans se sentirán como en casa, promete el productor ejecutivo Brad Rau.

"Queríamos honrar el estilo y legado de La Guerra de los Clones, pero a la vez los diseños se sienten más detallados.

"La manera en que musicalizamos (Kevin Kiner estuvo a cargo), es con temas que te recuerdan a periodos de la República, pero con toques siniestros, malvados".

Dee Bradley Baker, actor nominado al Emmy, es el encargado de poner voz a todos los "batchers", en un despliegue de pericia y pirotecnia de talento.

Estoico y valiente, Hunter es el líder; Echo, el más dotado en táctica y estrategia; Tech, un especialista en tecnología de combate y programación; Wrecker, los músculos; y Crosshair, un gélido francotirador.

"Cada miembro es muy distinto del otro, lo que, extrañamente, hace un poco más fácil para mí el saltar entre personajes. Es como brincar entre rocas en un río. Siento que conozco a los personajes", explica el especialista.