Chihuahuense alzará la voz contra el machismo en Miss Universo

Marco Tapia / El Diario de Juárez Marco Tapia / El Diario de Juárez Marco Tapia / El Diario de Juárez

Ciudad de México— Cruces rosas, colocadas para no olvidar a Las Muertas de Juárez, están presentes en los recuerdos infantiles de Andrea Meza, y su mensaje le resulta tan potente que impulsan su lucha contra la violencia de género al representar a México este año en Miss Universo.

La reina de belleza, originaria de Chihuahua, se horroriza por las condiciones que viven las mujeres en el país, algo que quiere exponer para sacudir conciencias.

"Vengo de un estado que históricamente ha sido muy violento contra la mujer. Para mí era muy normal ver las cruces rosas en la calle. Hasta que crecí, entendí que eran mujeres que habían asesinado por el simple hecho de ser mujeres.

No puedo creer que formen parte del panorama y no entendamos que tenemos que hablarlo. Miss Universo es una plataforma donde puedes dar luz y visibilidad al tema que desees. Estoy confiada en que la gente escuche", comentó Meza en entrevista telefónica.

Como ganadora del concurso Mexicana Universal, la ingeniera en software de 26 años competirá en la gala que se realiza en Florida, Estados Unidos, el 16 de mayo.

Aunque sabe que muchos consideran frívolos los certámenes de belleza, Meza sostiene que al tener las cámaras enfocadas en ella, podrá alzar la voz contra la violencia machista que oprime en todo el planeta.

"La violencia es un tema incómodo porque muchas veces no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, pero es justo mi propósito hacer que la gente reflexione. Creo que ese es el primer paso para ir haciendo un cambio.

Tenemos muy arraigada la cultura machista de que la mujer es inferior, que no vale. Tenemos que enseñarle a las niñas que su opinión y su voz cuenta, que tienen que alzarla para ocupar su espacio en la sociedad", opinó.

Meza se dice inspirada por las plataformas que le han dado los concursos, pues la han transformado por completo.

En la escuela tenía terror a las exposiciones. A los 21 años dio su primera entrevista en televisión en una televisora local y quedó petrificada, pero hoy se siente lista para hablarle al mundo.

"Quiero compartir mi experiencia de vida, cómo fui tan insegura e incluso que tuve problemas emocionales antes de llegar a donde estoy parada.

"Puedo sentirme orgullosa de ello para inspirar a otras personas. Quiero decirles que está bien caerse, equivocarse, pero te tienes que levantar", expresó.

Su vestido de noche estará diseñado por Edgar Lozano y su traje típico, inspirado por los alebrijes, corrió a cargo de Avelino Roque Osorio. Con este atuendo afrontará la etapa del concurso que considera más complicada y emocionante.

"Dominar ese traje, cuyas alas pesan 40 kilos, mientras estoy en tacones y sonreír para que parezca que pesa dos kilos, ha sido todo un reto, pero me entusiasma que la gente vea que en México existe muchísimo talento. Todo es 100 por ciento mexicano", dijo.

Meza aún desconoce si la preparadora Lupita Jones la acompañará a la competencia, pues la ex reina de belleza se encuentra en campaña electoral para ser gobernadora de Baja California.

"Anda súper ocupada con su nuevo proyecto. Me encanta que es una mujer de retos que está buscando nuevas oportunidades para seguir ayudando a su País. No sé si dentro de su agenda ocupada vaya a estar. Me encantaría verla, pero si no, lo entiendo", compartió.

La gala se realizará el domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, y podrá verse en México a través de TNT.