Llega Lenny Kravitz a la CDMX como todo un 'divo'

Ciudad de México.- Más tardó en anunciar su aparición en el "photocall", que lo que duró Lenny Kravitz ante las cámaras.

El rockero de 58 años acudió la noche de este lunes a una casona ubicada en General Prim, en la Colonia Juárez de la CDMX, para presentar una bebida de destilado de maguey tradicional del norte de México.

Lenny Kravitz, en el evento, estuvo no más de dos minutos ante las cámaras, y al poco rato, desapareció.

"Buenas noches, disfrútenlo", fue todo lo que dijo el intérprete de "Ain't Over Till It's Over". Antes de su arribo a la tarima donde posó para las instantáneas, Kravitz mandó "limpiar" la zona de por donde pasaría.

El padre de la actriz Zoe Kravitz no quería ni fotos ni autógrafos, y tras sus indicaciones, demoró unos 30 minutos en salir.

Previo a la aparición del cantante ante las cámaras, desfilaron invitados como Benny Ibarra, Motel, Sara Maldonado, Manolo Caro, "Apio" Quijano, Óscar Madrazo y Chumel Torres, entre otros.

Eduardo Arrieta "Don Lalo" fue el maestro sotolero, de cuarta generación, oriundo de Chihuahua, con quien Lenny Kravitz posó para la foto y quien fue el encargado de hacer la curaduría para la firma anfitriona.

Aunque los reporteros de los medios le gritaron "¡shot, shot, shot!" al cantante y compositor, este declinó abrir la botella y echarse un traguito.

Con su alianza, se integra al nutrido grupo de actores y músicos que colaboran en la creación de bebidas alcohólicas.

El cantante, quien fuera pareja de Nicole Kidman, Adriana Lima y Marisa Tomei llegó este lunes por la mañana a Toluca en un avión privado en compañía de uno de sus perros, al que llevó al evento, y permanecerá en la CDMX hasta este martes por la noche.

En abril pasado, Lenny Kravitz se volvió tendencia en redes sociales al publicar una fotografía en la avenida Revolución de la capital.