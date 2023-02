'La La Land' se convertirá en un musical de Broadway

Guadalajara.— La La Land, la película ganadora del Oscar de Damien Chazelle, se adaptará a un musical de Broadway, informaron medios internacionales.

El espectáculo, basado en la película dirigida por Damien Chazelle, estará dirigido por el director ganador de Tony y Drama Desk, Bartlett Sher, basado en un libro escrito por el dramaturgo ganador del Premio Pulitzer, Ayad Akhtar, y el tres veces ganador del Premio Barrymore, Matthew Decker.

El musical proviene de Lionsgate, la distribuidora detrás del largometraje de 2016. El compositor de la película original, Justin Hurwitz, regresará junto con los compositores Benj Pasek y Justin Paul para escribir música nueva para el musical.

La película, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, siguió a una aspirante a actriz y a un músico de jazz mientras perseguían sus sueños en Los Ángeles. La película ganó los Oscar a director, actriz principal, diseño de producción, cinematografía, partitura original y canción original entre sus 14 nominaciones.

"Estoy encantado de reunirme con Lionsgate y el increíble equipo detrás de La La Land para adaptar la película al escenario de Broadway, el próximo capítulo emocionante en su evolución", dijo el productor de la película Marc Platt.

"Hemos reunido un equipo de clase mundial para crear un musical que hará las delicias de los millones de fanáticos actuales de La La Land y presentará la propiedad a una audiencia completamente nueva".

La adaptación planificada de La La Land al escenario de Broadway sigue al lanzamiento de varias producciones teatrales en vivo basadas en las propiedades cinematográficas y televisivas de Lionsgate, incluidas Dirty Dancing, Now You See Me, Wonder y Nashville.