...Y Harry Styles se lleva el galardón a Mejor Disco del Año

Ciudad de México.- Harry Styles ganó el Grammy por la categoría Mejor Disco del Año gracias a Harry's House, el tercer disco de estudio en su carrera como solista.

"Estuve tan inspirado con cada artista de esta categoría, en muchos momentos de mi vida los escuche a cada uno de ustedes.

PUBLICIDAD

"Es tan importante recordar que ser el mejor en la música no existe, siempre nos sentamos en el estudio tomando decisiones y pensando. Se lo dedico a mis colaboradores. Esto no le ocurre a personas como yo. ¡Gracias!", dijo el ex integrante de One Direction en el Crypto.com Arena, donde se realizó la ceremonia.

Luego de deslumbrar en la alfombra roja con un jumpsuit de glitter, Styles recibió su segundo Grammy de la noche, al abrir la ceremonia se convirtió en el primero en recibir el reconocimeinto a Mejor Álbum Pop Vocal.

A la lista de ganadores se sumó Samara Joy como Mejor Artista Nuevo; Lizzo obtuvo un Grammy a la Grabación del Año por su canción "About Damn Time"; Bonnie Raitt obtuvo el galardón a la Canción del Año con "Just Like That", mientras que Adele se llevó el Grammy a la Mejor Interpretación de Pop

Jill Biden, Primera Dama de Estados Unidos, anunció el ganador de La Mejor Canción para el Cambio Social: El artista iraní Shervin Hajipour.

Durante la ceremonia 65 de los Premios Grammy se honró el 50 aniversario del hip hop. Dr. Dre fue reconocido por su trayectoria e impacto global bajo premio Global Impact Award.

Con un acto de tres tiempos, los raperos raperos The Roots, Salt-N-Pepa, Queen Latifah, De la Soul, Nelly, Lil Wayne, Ice T y Scarfac llevaron un espectáculo a la gala.

Lista completa de Ganadores

Álbum del año: "Harry's House", Harry Styles.

Grabación del año: "About Damn Time", Lizzo.

Canción del año (premio a los compositores): "Just Like That", Bonnie Raitt.

Mejor nuevo artista: Samara Joy.

Compositor del año: Tobias Jesso Jr.

Mejor interpretación pop solista: "Easy on Me", Adele.

Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Unholy", Sam Smith y Kim Petras.

Mejor álbum pop vocal: "Harry's House", Harry Styles.

Mejor álbum de música dance/electrónica: "Renaissance", Beyoncé.

Mejor álbum de rap: "Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar.

Mejor álbum country: "A Beautiful Time", Willie Nelson.

Mejor álbum pop vocal tradicional: "Higher", Michael Bublé.

Mejor álbum de rock: "Patient Number 9", Ozzy Osbourne.

Mejor álbum de música alternativa: "Wet Leg", Wet Leg.

Mejor álbum de R&B progresivo: "Gemini Rights", Steve Lacy.

Mejor álbum de R&&: "Black Radio III", Robert Glasper.

Mejor álbum de jazz vocal: "Linger Awhile", Samara Joy.

Mejor álbum de jazz instrumental: "New Standards Vol. 1", Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens.

Mejor álbum góspel: "Kingdom Book One Deluxe", Maverick City Music y Kirk Franklin.

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: "Breathe", Maverick City Music.

Mejor álbum de música urbana: "Un verano sin ti", Bad Bunny.

Mejor álbum pop latino: "Pasieros", Rubén Blades y Boca Livre.

Mejor álbum de rock o música alternativa latina: "Motomami", Rosalía.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): "Un canto por México - El musical", Natalia Lafourcade.

Mejor álbum tropical latino: "Pa'lla Voy", Marc Anthony.

Mejor álbum de latin jazz: "Fandango At The Wall In New York", Arturo O'Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective.

Mejor álbum de reggae: "The Kalling", Kabaka Pyramid.

Mejor álbum de música global: "Sakura", Masa Takumi.

Mejor álbum de declamación de poesía: "The Poet Who Sat By the Door", J. Ivy.

Mejor álbum de comedia: "The Closer", Dave Chappelle.

Mejor audiolibro o grabación de narración: "Finding Me", Viola Davis.

Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: "Encanto".

Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: "We Don't Talk About Bruno" de "Encanto", Lin-Manuel Miranda.

Mejor banda sonora para un medio audiovisual: "Encanto", Germaine Franco.

Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

Mejor video musical: "All Too Well: The Short Film", Taylor Swift.

Mejor película musical: "Jazz Fest: A New Orleans Story".

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: "Assasin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok", Stephanie Economou.