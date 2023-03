La espera terminó

Uno podría suponer que para Riley Keough cantar o tocar la guitarra es pan comido. Después de todo es nieta de Elvis Presley e hija de Lisa Marie Presley, prácticamente lleva la música en los genes. Sin embargo, para Keough cantar no es algo natural, especialmente cantar para el público.

Es por ello que estar a la cabeza del reparto de la serie ‘Daisy Jones & The Six’ en la que interpreta a la carismática Daisy Jones, una prometedora cantante que se une al grupo The Six, ha sido un desafio.

“Soné fatal las primeras veces que lo intenté”, admite Keough. La serie de cuatro episodios trata sobre dos cantantes llamados Daisy Jones y Billy Dunne, ambos lideran una banda gracias a la química que hay entre ellos, aunque eso no evita que en ocasiones su relación se vuelva conflictiva. Posteriormente, la banda se separa; sin embargo, décadas después deciden reunirse para contar la verdad detrás del fin de la agrupación. Y es que, de acuerdo a la historia la banda se encontraba en el punto más alto para cualquier grupo musical.

Una historia de caos y éxito

La serie nos lleva primero a los años 60 y 70, donde conocemos a un grupo de amigo que deciden crear su propia banda, cuya historia se desarrolla en paralelo a la de Daisy Jones, una niña que decide reinventarse a sí misma y buscar una carrera en la música. Pronto, las historias de estos personajes se cruzan, cuando un productor los reúne para crear un álbum en conjunto que se convierte en un gran hit, después del cual todo se convierte en caos.

Tan real como si fueran músicos

Para interpretar a un grupo tan querido como ‘Daisy Jones & The Six’ en el universo creado por la autora Taylor Jenkins Reid, la sincronización de labios con la voz de otra persona nunca estuvo en la mesa, dijo la coproductora ejecutiva Lauren Neustadter. Neustadter produjo la adaptación junto a Reese Witherspoon, que tuvo que cantar sus propias voces para su oscarizada interpretación de June Carter Cash en ‘Walk the Line’.

Los guionistas querían crear una historia realista que resultara fiel a los músicos. Kim Gordon, de Sonic Youth, acudía a la sala de guionistas una vez a la semana como asesora.

Y había muchas expectativas puestas en las canciones que Keough, Claflin y el resto del reparto tendrían que interpretar. Blake Mills, ganador de un Grammy por su trabajo con Alabama Shakes, John Legend, Bob Dylan y Jay-Z, fue elegido productor musical ejecutivo de la serie.

Mills compuso o coescribió 25 temas creados para la serie, junto a artistas de la talla de Phoebe Bridgers, Jackson Browne y Marcus Mumford.

El soundtrack

Atlantic Records publicará un álbum con 11 canciones originales también el viernes. Los dos primeros singles ‘Look At Us Now (Honeycomb)’ y ‘Regret Me’ ya están a la venta. Cada semana se publicará digitalmente más música original de la serie.

El inesperado retraso de año y medio en la producción -inducido por la pandemia de coronavirus, el consiguiente retraso en el rodaje y una larga lista de espera para utilizar los escenarios- ayudó a Claflin a llegar a donde necesitaba estar musicalmente.

