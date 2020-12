La chica con suerte

En 1995 tenía 18 años. De caderas más anchas, cabello negro y trenzado, era tímida en sus entrevistas y vivía un amor prohibido en el melodrama ‘Oasis’, que se transmitía en su natal Barranquilla.

Después de aquellas pequeñas apariciones en esa telenovela, Shakira lanzó su tercer álbum, ‘Pies descalzos’, sin imaginar que a partir de ahí su carrera despegaría del suelo hasta alcanzar los cuernos de la luna.

25 años después Shakira no sólo pisa fuerte y tiene el mundo a sus pies, el ascenso a categoría de superestrella ha sido tan vertiginoso como lo son sus caderas al compás de su nuevo tema ‘Girl like me’.

La cantautora ha mostrado que no sólo es talentosa para componer, cantar y bailar, sino también para convertir en oro todo lo que toca, no en vano es considerada por Forbes una de las mujeres latinas más poderosas del orbe.

El éxito para hacer negocios dentro de la industria musical le han dejado éxito tras éxito y aun en plena pandemia, cuando muchos de sus colegas no han sido inmunes a las perdidas y al olvido, a Shakira la dia no deja de sonreírle, tal como sucedió con su más reciente colaboración junto a la agrupación estadounidense, Black Eyed Peas.

La mancuerna ha producido el éxito perfecto para cerrar el año con broche de oro y de una manera animada y muy alegre.

‘Girl Like Me’ es una oda para las mujeres latinas. No sólo la artista de Barranquilla está idolatrada en la canción sino que BEP no duda en citar a otras mujeres como Selena o Anitta hablando de bellezas latinas.

El videoclip tiene estética, una letra latina y sonido ochentero. Algunas de las partes más aplaudidas son para la colombiana por sus movimientos sencillos pero seductores, una coreografía que incluye hasta el popular moonwalk de Michael Jackson. Su outfit al estilo de gimnasio ochentero y una aparición de ella en patineta, que aprendió a dominar durante el verano.

Latina y poderosa

Según la revista Forbes, la colombiana es una de las cantantes que más dinero gana y está considerada una de las cien mujeres más influyentes del planeta.

Se estima que la cantante ha vendido alrededor de 80 millones de álbumes y más de 100 millones de sencillos en el mundo, consagrándose así como la latina con más ventas en el siglo XXI.

Es también la artista latinoamericana más vendida de toda la historia y una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

La revista Billboard ha situado su carrera como una de las más consolidadas en la historia de Latinoamérica, situando tres de sus sencillos entre los veinte más importantes en la historia de Billboard: ‘Chantaje’, ‘La tortura’ y ‘Suerte’.

A fines de 2017, se convirtió en la primera artista en ingresar cuatro canciones en español de un solo álbum a Billboard Hot 100, la principal lista musical de los Estados Unidos.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll

-Barranquilla, Colombia; 2 de febrero de 1977

-Altura 1.55 m

-Altura: 1.57 cm

-Peso: 53 Kg

-Hijos: 2

-Pareja: Gerard Piqué

-Es hija única

-Creció en una pudiente familia de orígenes árabes y españoles

Educada en Universidad de California en Los Ángeles y Universidad de Pensilvania

Instrumentos: Guitarra, armónica, batería

Tipo de voz: Contralto de coloratura

Premios:

42 Latin Billboard Music Awards

7 Billboard music awards

3 Grammy Awards

13 Latin Grammy

*Ostenta de varios guinness world records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

