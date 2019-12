Joaquin Phoenix se une a campaña de PETA

Después de la gran exposición que tuvo con la cinta Joker, Joaquin Phoenix regresa al ojo público pero ahora porque ha sido nombrado Persona del año por PETA.

Vegano desde los tres años, Phoenix siempre ha defendido los derechos de los animales y a la organización americana.

Además, el actor ha aparecido recientemente en los paneles We Are All Animals (Todos somos animales) que PETA tiene en Times Square y Sunset Billboard y que promulgan leyes para impedir los circos con animales salvajes.

Phoenix también ha producido el documental The Animal People, un proyecto sobre los activistas de los derechos de los animales y su lucha contra los intereses industriales.

"Joaquin Phoenix nunca pierde la oportunidad de dejar de ser el protagonista y centrar la atención en los problemas de los animales y ser un ejemplo del camino vegano", afirma la presidenta de la organización Ingrid Newkirk.

Recientemente, el actor también protagonizó un cartel de PETA que defendía no usar la lana como tejido textil y, para ello, lucía un traje 100 % vegano bajo el eslogan "Cruelty Doesn't Suit Me" (La crueldad no me queda bien).

Phoenix aseguró que "cuando miramos el mundo a través de los ojos de otro animal, tenemos que darnos cuenta de que internamente somos todos iguales, y que por eso merecemos vivir sin sufrimiento", informó El Siglo de Torreón.