Jin de BTS se presentará junto a Coldplay en Argentina

Ciudad de México.- En el marco del estreno del sencillo "The Astronaut" de Jin, miembro de BTS, con Coldplay, las estrellas presentarán en vivo el tema durante el concierto agendado para el 28 de octubre.

El sencillo de Jin se estrenará un día antes de su presentación durante el concierto en Argentina, el cual será transmitido en salas de cines de todo el mundo.

Esta es la segunda colaboración entre Coldplay y la agrupación surcoreana BTS. La primera colaboración entre ambas agrupaciones fue la canción "My Universe", la cual ha sido presentada a lo largo de la gira de Coldplay: Music of the Spheres.

Big Hit Music, empresa representante de BTS, anunció la presencia de Jin en el concierto de Coldplay por medio de un comunicado, el evento se convertirá en la primera transmisión cinematográfica mundial en vivo de un concierto en Latinoamérica.

Esta actuación de Jin se registrará antes de alistarse al servicio militar, pues recientemente la agrupación anunció que todos sus miembros están listos para cumplir con su deber como surcoreanos.

El evento que tendrá lugar en el Estadio River Plate sí estará disponible en cines de México, por lo que las entradas se pueden conseguir a tráves del sitio oficial de Coldplay y en taquillas.