Se unirá Harrison Ford al mundo de Marvel

Ciudad de México.— El actor Harrison Ford se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al interpretar a Thaddeus "Thunderbolt" Ross en la franquicia de superhéroes.

De acuerdo con información de Variety, Ford actuará junto a Anthony Mackie en la cinta Captain America: New World Order, donde suplirá a William Hurt, quien dio vida al general del ejercito en Hulk: el Hombre Increíble.

PUBLICIDAD

Thunderbolt, de William Hurt, reaparece en 2016 como secretario de estado en Capitan América: Civil War, teniendo su última aparición en 2021 durante la cinta Black Widow.

Esta película de Marvel está programada para estrenarse en 2024, por lo que esta cuarta entrega del Capitán América seguirá los eventos de la serie estrenada en 2021 en la plataforma Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Este no es el único proyecto en puerta para Ford, ya que también se prepara para protagonizar la quinta entrega de Indiana Jones y Thunderbolts.