Los Ángeles.- James Friend se lleva el galardón a Mejor Fotografía por el filme 'Sin Novedad En El Frente'.

"No es mi cumpleaños, pero me siento como si fuera, es un honor. Gracias a la Academia, a mis compaleros nominados, su trabajo es espectacular e inspirador, a todo mi equipo que hicieron esto posible para mí y me hacen ver mejor de lo que soy", expresó James Friend al recibir el galardón.