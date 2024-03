Hoy gran final de El Maleficio: evolucionó la maldad

Ciudad de México.- De los personajes que existen en El Maleficio, que hoy tiene su gran final por Las Estrellas a las 21:00 horas, el del Cardenal Mondragón (Eugenio Cobo) es uno de los más controvertidos porque es un representante de la Iglesia católica al servicio del demonio.

"En mi profesión he aprendido que cualquier edad te permite actuar, por eso sigo actuando y tenemos un niño (Kaled Acab) en 'El Maleficio', que está espléndido, tiene un talento muy natural, salió del CEA Infantil".

Cobo, director del Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA), reconoció en entrevista que si este papel se hubiera planteado en la versión original de la telenovela producida por Ernesto Alonso, en 1983, no habría salido al aire.

"Ya hay una evolución, una apertura, que tiene que ver con la sociedad, y es porque la percibimos como si fuera estática, pero también es movible. Hay grandes diferencias (con la original) y mi personaje puede ser una de ellas por eso.

"La sociedad va cambiando y los productores de telenovelas se van a adaptando a movimientos sociales. Hay nuevas libertades y si es controversial me da mucho gusto por mí, por 'El Güero' (Castro, productor), es llamativo", sostuvo Cobo.

En el teledrama que estelariza Fernando Colunga como Enrique De Martino, el titular de una secta al servicio de Bael (el demonio que busca su sucesor), Mondragón cae en la tentación de la opulencia, la traición y la mentira, lo cual, teóricamente, está prohibido para los jerarcas del catolicismo.

Esta nueva versión de El Maleficio ha sido motivo de controversia en redes sociales y plataformas por el tratamiento dramático que ha tenido.

"No me preocupa la controversia sobre la historia porque yo no puedo hacer nada, soy quien obedece instrucciones del director. Los que trabajamos en el mundo del espectáculo lo hacemos para entretener.

"A unos les atrae el tema, a otros les molesta y apagan el televisor. Si hay polémica es señal de que hay interés y con eso tenemos. La historia no da clases de nada, sólo hacemos entretenimiento y ya", apuntó el también profesor sobre la telenovela producida por "El Güero" Castro.

"El Maestro Cobo", o Eugenio, como es conocido en los pasillos de Televisa, aseguró que este ha sido uno de sus papeles más gozosos y que se dio a la tarea de estructurarlo con bastante tiempo antes de grabar.

"Vi una película que se llama Habemus Papam (de Nanni Moretti), sobre un Papa que no se atrevió a serlo; me parece muy hermosa y me dio mucha idea de todo lo que hay alrededor, me dio mucha inspiración, orientación para la construcción".

A consideración del actor, quien lleva más de 70 años de profesión, es necesario exponer dentro de cualquier historia el castigo que se merece un villano o pecador, tal como le sucederá a Mondragón, quien ya está pagando por sus engaños.

"Se lo merece, la maldad de un cardenal endemoniado por la sociedad de Bael debe ser castigada. Y así debe suceder siempre, el bien debe prevalecer. Ya está siendo castigado, por mentir, por abusar".

En El Maleficio, que también se encuentra disponible en ViX, participan figuras como Marlene Favela, Sofía Castro, Julián Gil, Verónica Montes, Jaume Mateu, Jacqueline Andere y Adrián Di Monte.