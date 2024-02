Peligra acuerdo millonario de Enrique y Meghan con Netflix

Ciudad de México.- Archewell Productions, la casa productora de Meghan Markle y el Príncipe Enrique, estaría pendiendo de un hilo por la falta de experiencia y supremo control que han impregnado en sus proyectos audiovisuales.

Después de que los Duques de Sussex perdieron un acuerdo de 20 millones de dólares con Spotify, al ser llamados estafadores, por Bill Simmons, jefe de innovación y monetización de podcast, el contrato de 100 millones con Netflix podría estar en riesgo derivado de una crisis en Archewell, según The Wrap.

El medio estadounidense refirió que varias fuentes cercanas a la casa productora de los Duques les revelaron que sus proyectos, entre ellos una serie, aún sin título, y una película basada en la novela "Meet Me at the Lake", estarán demostrando que la terquedad de la pareja ha sido un problema para Netflix desde el acuerdo.

"Todo con ellos era tenso y complicado porque querían un control total", comentó un creativo de Hollywood al medio, pidiendo que no se revelara su identidad ya que trabajó con la pareja un tiempo.

El comentario se reflejó con otra persona, quien conoce la gestión de Archewell Productions, que aseguró que Enrique y Meghan "parece que sólo quieren lo que quieren y no aceptan consejos", explicando que su único propósito es alinear a todos los integrantes de cada producción.

"Enfrentar a Enrique y Meghan fue un gran golpe para Netflix. Probablemente recibió muchas miradas y suscripciones, pero ellos (Enrique y Meghan) nunca cumplieron con el acuerdo", aseguró a The Wrap el especialista en relaciones públicas Mark Borkowski.

El especialista añadió que los clientes interesados en trabajar con los Duques analizan sus gastos, lo que resulta impactante pues "la cantidad de ingresos que esta pareja tiene que recaudar es enorme".

Aunque la ex pareja de la realeza logró captar la atención de más de 28 millones de hogares con su serie documental Harry y Meghan, un miembro del equipo de producción relató que el desarrollo de este proyecto fue difícil debido a que la ex pareja real tenía intención de mantener en secreto la trama.

"Enrique y Meghan hicieron que el proceso de colaboración fuera muy difícil, hasta el punto de que no hubo ninguna colaboración", comentó la fuente cercana.

Las dificultades en lo creativo van acompañadas de una rotación constante de ejecutivos en Archewell, donde ninguno de los profesionales que ha estado en la empresa por más de tres años.

De acuerdo con los datos proporcionados por el medio citado, Mandana Dayani, quien fue presidenta de la productora, estuvo en el puesto desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2022, dejando el trabajo a pocos días del estreno de Harry y Meghan.

Otro ejemplo, es el de su gerente de producción Bennett Levine, quien dejó Archewell en enero. Así como la jefa de audio del podcast Archetypes, Rebecca Sananes, quien renunció al puesto para seguir su carrera como escritora y creadora de otros programas.

Sobre estas situaciones, Borkowski reconoció que Enrique y Meghan "no tienen un equipo de calidad a su alrededor". "Ellos conducen este barco, están en el timón, ya sean los Obama o Enrique y Meghan, hay que ceder ante las personas que realmente pueden hacer el trabajo.

"Sólo necesitan encontrar una productora adecuada, necesitan contrataciones significativas. Personas que realmente puedan desarrollar guiones, negociar talentos", sugirió el especialista.