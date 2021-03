Hacen equipo

Ciudad Juárez— Las ganadoras del Óscar Natalie Portman y Lupita Nyong'o protagonizarán una adaptación en serie de la novela más vendida de Laura Lippman, "Lady in the Lake", que será producida por Apple TV +.

Dirigida y coescrita por Alma Har'el, la serie corta tiene lugar en la década de 1960 en Baltimore, donde un asesinato sin resolver empuja a la ama de casa y madre Maddie Schwartz (interpretada por Portman) a reinventar su vida como periodista de investigación y la coloca en un curso de colisión, con Cleo Sherwood (Nyong'o), una mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, muchos trabajos y un compromiso apasionado con el avance de la agenda progresista afroamericana de Baltimore.

Portman, Nyong'o y Har'el serán productoras ejecutivas junto con Dre Ryan, quien co-creó y coescribirá la serie con Har'el.

Lady in the Lake se une a una creciente cartera de estrenos originales de Apple TV + que también incluye Roar, una antología protagonizada por Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie y Merritt Wever; Physical, protagonizada y producida por Rose Byrne (Damages); The Last Thing He Told Me, protagonizada por Julia Roberts; High Desert, protagonizada y producida por Patricia Arquette; y Lessons in Chemistry, protagonizada y producida por Brie Larson y escrita por Susannah Grant.