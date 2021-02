Historias en aerosol

Marco Tapia / El Diario / Con su lenguaje colorido, disidente y diverso, Mick Martínez y David Luján producen arte público y muestran la realidad de ser fronterizos Marco Tapia / El Diario / Con su lenguaje colorido, disidente y diverso, Mick Martínez y David Luján producen arte público y muestran la realidad de ser fronterizos

Contar historias a través del color sobre los muros de la ciudad es el la forma mediante la cual los artistas juarenses Mick Martínez y David Luján expresan su sentir, alzan su voz y visibilizan sus inquietudes.

Hoy, ambos creadores integrantes del colectivo W4F (Writing for fame), presentan la colección ‘Urban or Street Art to Gallery’, en la Sala de Arte Germán Valdés ‘Tin Tan’, que reabre las puertas al público.

Mick Martínez, de 41 años, es nativo de Ciudad Juárez. Su técnica es graffiti, autodidacta. Estudia en el Centro Municipal de las Artes (CMA) y son seis los cuadros que presenta.

“Comencé hace 24 años, por motivos personales me aleje, entonces el graffiti no era considerado arte; en 2019 retomé mi pasión y me reencontré con mi amigo David”, dijo Miguel ‘Mick’ Martínez.

“Nuestra intención es darle colorido a Juárez, desviar las miradas de nuestra gente y del mundo para que vean que aquí no todo es violencia; todo lo hacemos por pasión y con nuestros recursos, el grafiti no es delictivo”, explicó Martínez.

“Estamos agradecidos con Dora Elena Delgado Barraza, quien nos hizo la invitación, estamos emocionados por la oportunidad de mostrar nuestro arte en este espacio”, agregó Martínez.

David E. Lujan Arroyo, de 41 años y oriundo de Ciudad Juárez, compartió que él lleva a cabo técnicas de graffiti, diseño, cubismo y molecular que las mostrará en siete cuadros.

“Comencé en la secundaria con el grafiti, en los noventa; hice una pausa y me fui a San Antonio, Texas donde estudié Diseño Gráfico y hace dos años, después de 14 años, comencé de nuevo”, expresó Luján.

Dora Elena Delgado Barraza, curadora de la exposición cuenta con una trayectoria de cinco años como promotora cultural. Busca talentos por medio de las redes sociales e investiga lo que hacen, fue así que contacto a Mick y David.

“Sus obras, aparte de embellecer esta ciudad que ha sido tan flagelada por los diferentes tipos de violencia, son esenciales para que la esperanza y el espíritu de Juárez continúe vivo. En la obra de David existe un diálogo entre los trazos y los colores, Mick muestra lo que expone en la calle, cada una de sus obras tiene un mensaje muy bonito para la comunidad”, aseveró Delgado Barraza.

Karen Parra, coordinadora de la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, refirió en entrevista para El Diario, que es el primer espacio que abrirá sus puertas, después del largo periodo de tener las puertas del recinto, debido a la pandemia.

“Este primer evento presencial, será con talento local y se tiene planeado en el transcurso de los días, se pueda realizar algún tipo de cápsula para todos los usuarios en redes sociales y además de una transmisión en vivo con esta exposición. Estamos muy emocionados, ya teníamos mucha ilusión de tener actividades presenciales y que mejor que con este tipo de proyectos que hacen salir un poco de lo cotidiano”, dijo Parra.

Para saber más visite:

‘Urban or Street Art to Gallery’

Sala de Arte Germán Valdés ‘Tin Tan’

Calle Begonias 620, Bellavista

Hoy a las 4 de la tarde, inauguración presencial

6 de la tarde en facebook live

facebook.com/SalaDeArteTinTan

Entrada libre