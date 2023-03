Galería: Desfilan celebridades por alfombra color champán de los Oscar

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Fan Bingbing hizo una entrada majestuosa en plata brillante y verde esmeralda mientras la alfombra color champán se calentaba el domingo en la 95.a entrega de los Premios de la Academia. La estrella de "X-Men" usó un Tony Ward Couture, con su cabello esculpido en un estilo bob del viejo Hollywood, ya que algunos de los primeros caminantes trajeron el brillo. Otros, como Brendan Fraser, optaron por los tradicionales esmóquines negros. PUBLICIDAD Mientras que Fan parecía una reina, Sofia Carson era una princesa vestida de blanco con alta costura a la medida de Giambattista Valli, un impresionante collar de diamantes y esmeraldas que acentuaba su vestido de gala con un corpiño ceñido con hombros descubiertos, un delicado corte en forma de diamante en el centro. Sus joyas eran de Chopard, incluidos 122.49 quilates de esmeraldas y 92.57 quilates de diamantes. Monica Barbaro practicó su paseo por la alfombra con un vestido de Elie Saab de dos tonos de chifón azul profundo y delicado con una cola larga y completa. “Fueron la primera casa de alta costura que me prestó cuando nadie sabía quién era yo”, le dijo a E! Jamie Lee Curtis optó por una bengala de manga larga de Dolce & Gabbana que era precisamente del color de la nueva alfombra blanquecina de los Oscar. Harvey Guillén y Harry Shum Jr. hicieron sus propias declaraciones, el primero con un abrigo Christian Siriano con un diseño de brocado plateado y un abrigo con volantes completos y el segundo con una chaqueta de noche blanca con una banda ancha y ribete negro. Lilly Singh también se vistió con Siriano, quien logró salvar su apariencia de Oscar la semana pasada después de que se rompiera una tubería en su estudio. El look de pantalón magenta de Singh se completó con un abrigo largo a juego. PUBLICIDAD