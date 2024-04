Fichan a Travis Kelce como conductor de programa de concurso

Ciudad de México.- Travis Kelce fue fichado como presentador de un programa de concursos que será distribuido por la plataforma Prime Video.

Después de semanas de rumores sobre nuevos proyectos en la televisión, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs fue confirmado como el conductor del programa Are You Smarter than a Celebrity? (¿Eres más inteligente que una celebridad?), el cual consta de 20 episodios, los cuales ya fueron filmados.

De acuerdo con información de ABC News, el programa se centra en una ronda de 11 preguntas dirigidas a un adulto, quien podrá pedir ayuda a varias celebridades en un salón de clases para poder responder. La última pregunta es de conocimiento general, basado en las clases de secundaria. En caso de responder bien el cuestionamiento final, el concursante podrá ganar 100 mil dólares.

Este estilo de programa está inspirado en el juego de mesa "¿Eres más inteligente que un estudiante de quinto grado?", así como la adaptación televisiva que llegó a conducir John Cena en Nickelodeon, y Jeff Foxworthy.

En un comunicado, el novio de Taylor Swift se dijo "emocionado de seguir los pasos de tantos íconos de la televisión", al formar parte de este proyecto.