Famosos se suman a Jonathan Glazer ante guerra contra Gaza

Ciudad de México.- Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman, Todd Haynes, Joel Coen, Lenny Abrahamson, David Cross, Hary Nef y más de 150 personalidades que forman parte de la industria cinematográfica firmaron una carta abierta en apoyo al discurso del director Jonathan Glazer en la más reciente entrega de los premios Óscar. El director aprovechó la victoria de la cinta 'Zona de Interés' para pronunciarse ante el conflicto actual de Israel contra Gaza. "Somos artistas, cineastas, escritores y profesionales creativos judíos que apoyamos la declaración de Jonathan Glazer de los {Oscar 2024 (...) Sus ataques contra Glazer son una distracción peligrosa de la creciente campaña militar de Israel que ya ha matado a más de 32.000 palestinos en Gaza y ha llevado a cientos de miles al borde de la hambruna. "Rechazamos la falsa elección entre la seguridad judía y la libertad palestina. Apoyamos a todos aquellos que piden un alto el fuego permanente, incluido el regreso seguro de todos los rehenes y la entrega inmediata de ayuda a Gaza, y el fin del actual bombardeo y asedio de Israel sobre Gaza", señala el documento. La humorista y escritora Ilana Glazer declaró para Variety sus motivos por los cuales, es parte de la gran lista de firmantes de dicha carta. "Firmé esta carta para ayudar a contrarrestar el clima de silenciamiento que muchos lugares de trabajo e industrias enfrentan en torno a la guerra de Israel contra Gaza, que ahora entra en su séptimo mes. Esta controversia en torno a Jonathan Glazer es sólo un ejemplo", consolidó. En la carta abierta se expone la preocupación por la distracción que significa interpretar erróneamente el mensaje de Jonathan Glazer pues el verdadero foco de atención son las vidas perdidas y la hambruna derivada del conflicto de Medio Oriente. El director Glazer no ha emitido alguna otra opinión, pero donó siete carteles firmados de su película ganadora del Óscar a una subasta de Cine para Gaza, con el objetivo de recaudar fondos en apoyo médico para palestinos.