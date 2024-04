Reaparece Anna Paquin usando bastón

Associated Press | La actriz está batallando contra una enfermedad no revelada, la cual le provoca problemas de movilidad y habla Associated Press | La actriz está batallando contra una enfermedad no revelada, la cual le provoca problemas de movilidad y habla

Ciudad de México.- Anna Paquin regresó a las alfombras rojas este miércoles, después de dos años de permanecer alejada de los reflectores. Sin embargo, la actriz desató la preocupación de sus seguidores por problemas de salud al aparecer utilizando un bastón. De acuerdo con reportes de People, la estrella de El Piano (The Piano) está batallando contra una enfermedad no revelada, la cual le provoca problemas de movilidad y habla. Paquin desfiló en el evento luciendo un vestido negro, acompañado de medias y tacones altos, pero lo que llamó la atención fue que la famosa necesitó de un bastón para estar de pie y caminar. El evento se trató de una presentación de la película A Bit of Light, protagonizada por Paquin y dirigida por su esposo Stephen Moyer, en el Hotel Crosby Street, en Nueva York. Al ser vista con el apoyo, la prensa cuestionó a Anna Paquin, quien se limitó a decir "no ha sido fácil". Una fuente informó a la revista citada que la enfermedad de la actriz ha sido controlada y esperan que pronto se recupere por completo. Sin importar las dificultades, la estrella ganadora del Óscar manifestó buen ánimo y agradeció poder estar trabajando como actriz. "Mi primer amor fue el cine independiente. Así es como entré en la industria cinematográfica. Trabajaba con personas que se dedicaban a contar historias y contarlas con integridad y verdad", añadió.