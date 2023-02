Fallece el compositor pop Burt Bacharach a los 94 años

Los Ángeles.- Burt Bacharach, el talentoso compositor popular que iluminó los arreglos estrafalarios y melodías inolvidables de "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose" y decenas de otros éxitos, murió a los 94 años.

Bacharach falleció el miércoles de causas naturales, rodeado de sus familiares en su casa en Los Ángeles, confirmó su publicista Tina Brausam.

La mayoría de sus éxitos fueron un trabajo conjunto con el letrista Hal David, en los últimos 70 años, sólo el dúo Lennon-McCartney, Carole King y otros pocos rivalizaron con su ingenio para crear canciones instantáneamente pegajosas que dominaban en logros artísticos y comerciales. Su trabajo conjunto los llevó a ser incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores en 1972.

Tuvo decenas de éxitos de la década de 1950 al siglo 21, y su música se escuchaba en diversos ámbitos, compuso bandas sonoras para películas, para la radio, estéreos en casa e iPods, incluyendo "Alfie", "I Say a Little Prayer", "I'll Never Fall in Love Again" y "This Guy's in Love with You".

El compositor, a quien le sobreviven su esposa Jane y tres hijos, fue galardonado con tres premios Óscar, ocho Grammys, dos Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy.

Burt Bacharach nació en Forest Hills, Nueva York, se formó como pianista desde temprana edad, estudió en instituciones como la Escuela de Música Mannes de Nueva York, donde fue instruido por los compositores Henry Cowell y Darius Milhaud.

Formó parte del ejército estadounidense durante la Guerra de Corea, en ese tiempo tocaba el piano en clubes de oficiales en todo Estados Unidos.