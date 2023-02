Critican a Harry Styles por su discurso en los Grammy

Ciudad de México.— La edición 65 de los Premios Grammy no se salvó de la controversia, ya que Harry Styles ganó y una frase de su discurso de aceptación fue criticada por aquellos que pensaban que Beyoncé debió resultar victoriosa.

El intérprete de "As It Was" se llevó el Grammy a Mejor Álbum del Año por Harry's House. Al pasar al estrado dio un discurso que internautas lo han catalogado como privilegiado.

PUBLICIDAD

"Esto es muy, muy amable de su parte. Estoy muy agradecido ... Simplemente, esto no le pasa a gente como yo muy seguido. Y esto es muy lindo. Gracias, muchas, muchas gracias", dijo Harry Styles al recibir su premio.

El intérprete de "Watermelon Sugar" nació y creció en el norte de Inglaterra y saltó a la fama en 2010 cuando hizo una audición para el programa The X Factor. Quedó en tercer lugar con la banda de chicos One Direction.

El también actor no ha explicado lo que quiso decir con sus palabras, algunos las interpretaron como una forma de decir lo mucho que ha avanzado desde su juventud. Otros, en cambio, lo consideraron un ejemplo de privilegio blanco.

En su carrera como solista ha ganado varios Grammy y ha llegado a los primeros lugares de las listas de álbumes y canciones de Billboard.

Harry Styles ganó contra otros gigantes de la industria: ABBA, Adele, Bad Bunny, Brandi Carlile, Coldplay, Lizzo, Kendrick Lamar y Beyoncé.

Muchos fans de Beyoncé son muy recelosos de todo lo que tenga que ver con la cantante, también conocida como Queen Bey, un juego de palabras que en inglés que suena como abeja reina, y por lo mismo, sus fans se apodan Beyhive, que suena como colmena en lengua inglesa.

El crítico de música pop del Washington Post Chris Richards, en un artículo titulado "Beyoncé acaba de hacer historia en los Grammy. ¿Por qué se siente como una derrota?" escribió que su logro histórico deja una sensación de vacío.

"¿Por qué se siente como que no es suficiente?", preguntó Richards. "Porque en los últimos 20 años y contando, la Academia de la Grabación ha fracasado continuamente para reconocer a los artistas negros y sus logros creativos, y podemos reconocer a Beyoncé por actualizar ese logro con cada nuevo álbum".

Críticas similares fueron hechas en otras notas y por comentaristas en internet, algunos destacaron que una mujer negra no ha ganado en la categoría de álbum del año desde Lauryn Hill a finales de la década de 1990.