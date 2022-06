Fallece el comediante Nick Nemeroff a los 32 años

Ciudad de México.- El comediante Nick Nemeroff murió repentinamente este lunes a los 32 años, según anunció su familia.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el arrepentido fallecimiento de nuestro amado hermano Nick Nemeroff", se indicó en un comunicado en Instagram. "La dedicación de Nick al stand up fue formidable y produjo resultados sorprendentes".

PUBLICIDAD

Pese que hasta ahora no se ha revelado la causa de la muerte, CBC News de Canadá informó que su mánager, Morgan Flood, dijo que Nemeroff había muerto "mientras dormía".

El comediante nacido en Canadá hizo varias apariciones en el talk show Conan, actuó en el festival Just For Laughs, en Montreal, y formó parte de The New Wave of Stand Up, de CBC Gem. Nemeroff fue visto recientemente en la segunda temporada de Roast Battle Canada, de CTV Comedy.

Su primer disco de stand up, The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life, fue lanzado en 2020 y lo llevó a ser nominado al Premio Juno en 2021 por Álbum de Comedia del Año.

Nemeroff asistió a la Royal West Academy y se graduó del programa de radio y televisión en la Universidad Metropolitana de Toronto, según Deadline.

"Fue aclamado en Canadá y Estados Unidos, convirtiéndose tanto en un 'cómico de cómicos' como en un éxito entre las multitudes que quedaron enamoradas de su cadencia única, su inexpresividad laberíntica y su nueva versión de la comedia impulsada por la mala dirección", escribió su familia en Instagram.

"Si Nick estaba en un programa de comedia, estaba garantizado que se iría con nuevos fanáticos. Y se lo merecía, porque la comedia era, en muchos sentidos, su vida. "Infinitamente dulce, solidario con los demás, humilde con sus muchas habilidades y logros, Nick experimentó su vida haciendo lo que amaba, y así será recordado. Nick, te amamos".

La agencia de Nemeroff, Grand Wave Entertainment, emitió otro comunicado en Twitter, en el cual decían estar profundamente tristes por la partida del humorista.

La fecha y hora del funeral aún no se han anunciado. Su familia pidió que, en lugar de flores, "se puedan hacer donaciones en su memoria a la fundación de Planned Parenthood de su elección".