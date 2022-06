Ex de Britney Spears será enjuiciado por acoso

Associated Press | Britney Spears y Sam Asghari en el estreno en Los Angeles de "Once Upon a Time in Hollywood" el 22 de julio de 2019. Un hombre que estuvo brevemente casado con Britney Spears y apareció sin invitación en la boda de la estrella pop con su novio desde hace años, Sam Asghari, será enjuiciado por acoso tras llegar sin invitación a la boda de Spears con Asghari

California, Estados Unidos.— Un juez de California concluyó el lunes que existe suficiente evidencia contra un hombre que estuvo brevemente casado con Britney Spears y quien apareció sin invitación en la boda de la estrella pop como para que sea enjuiciado por un cargo del delito grave de acoso. Tras una audiencia preliminar de dos horas, el juez del condado de Ventura, David Worley dictó que Jason Allen Alexander, de 40 años, deberá responder al cargo junto con otros cargos por los delitos menores de allanamiento de morada, vandalismo y agresión, según archivos judiciales. La abogada de Alexander presentó declaraciones de inocencia para todos los cargos. Alexander no asistió a la audiencia y permanece en prisión. Spears se casó con su novio de hace años, Sam Asghari, en la residencia de ella en Thousand Oaks, California, el 9 de junio, ante varias decenas de invitados, incluyendo a Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. Alexander, un amigo de la infancia de Spears con quien estuvo casada por menos de tres días en 2004, apareció sin invitación en la casa antes de la ceremonia e hizo una transmisión en vivo por Instagram. Richard Eubler, un guardia de seguridad de Spears que fue despedido tras el incidente, testificó en la audiencia del lunes que Alexander ingresó a la casa y fue hacia la habitación de Spears, que tenía la puerta cerrada con seguro, mientras ella se encontraba dentro. Eubler también dijo que Alexander había tratado de entrar a la propiedad en los días previos a la boda. La abogada de Alexander, Sandra Bisignani, argumentó que no había ninguna evidencia de que intentara herir a Spears.