Fallece el actor Ray Stevenson, de 'Thor' y 'Star Wars'

Ciudad de México.- El actor irlandés Ray Stevenson falleció este domingo a los 58 años, pocos días antes de su cumpleaños, el cual celebraría el próximo 25 de mayo.

El histrión estaba cercano a estrenar la esperada serie Ahsoka, ubicada dentro del universo de Star Wars, en donde dará vida a un villano relacionado con el Lado Oscuro, de acuerdo con Variety.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Stevenson, quien apareció en varias entregas de la franquicia Thor, así como en las películas RRR y Punisher: Zona de Guerra, entre otras.

En Ahsoka, que llegará a la plataforma Disney+ a mediados de agosto de este año, el irlandés dará vida a Baylan Skoll, un jedi que se ve seducido por el Lado Oscuro y se alía con el malvado Gran Almirante Thrawn.

El actor inició su carrera a inicios de la década de los 90, en serie de televisión como A Woman's Guide to Adultery, Band of Gold, City Central, Holby City y The Bill, entre otras. Posteriormente dio el salto al cine.

Su primer papel relevante en Hollydood llegó en la película Rey Arturo, de Antoine Fuqua. Posteriormente protagonizó Punisher: Zona de Guerra, como el rebelde personaje de los cómics de Marvel, Frank Castle.

Para Marvel también actuó en las películas individuales de Thor, como el guerrero asgardiano Volstagg. Otros filmes destacados en su carrera son Divergente, The Book of Eli y RRR. En esta última, ganadora del Óscar a Mejor Canción Original, participó como el villano de la película, Scott Buxton.