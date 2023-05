No necesito a Hollywood: Johnny Depp

Ciudad de México.- Tras su rotundo éxito en el Festival de Cine de Cannes con el filme Jeanne Du Barry, Johnny Depp comentó que desde que fue expulsado de las franquicias más importantes de Hollywood, como Piratas del Caribe, se dio cuenta que no necesita de esta industria.

"No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood", dijo el histrión después de que le preguntaran si siente que hay un boicot contra él después de que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia doméstica.

PUBLICIDAD

La estrella de Charlie y la Fábrica de Chocolate comentó que llegó a esta conclusión después de que fuera despedido de las películas más taquilleras de Hollywood sin pruebas de las acusaciones.

"Cuando te piden que dejes una película porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas", agregó.

Johnny Depp compartió que está pasando por una etapa extraña donde al final se muestra como realmente es y no le avergüenza.

El histrión también se detuvo a responder preguntas de su vida privada y comentó que todo lo que ha hablado de él en los últimos años es ficción.

"En estos cinco, seis últimos años, la mayor parte de lo que han leído es una ficción horrorosamente escrita", dijo en alusión al juicio que tuvo con Amber Heard donde lo llamaron golpeador de esposas.

En la inauguración del Festival de Cannes un grupo de personas criticó al festival por ponerle una alfombra roja a un maltratador de mujeres refiriéndose a Depp, el actor dijo que hay alguien detrás de los protestantes.

"Ahora se lanzan muchas cosas desde los ordenadores, de forma anónima. Creo que la gente debería reflexionar un poco y preguntarse de qué se trata realmente", terminó.