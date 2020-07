Explora el universo musical

FOTOS: GABRIEL ÁVILA / EL DIARIO / Juan posa con Plácido Domingo (izq.) y Ramón Vargas (der.)

Susuky Cortez Leo / El Diario

El cantante chihuahuense Juan Carlos Heredia Alvarado ha recorrido gran parte de los escenarios nacionales e internacionales y ha obtenido innumerables premios y reconocimientos, consolidándose en la ópera mundial.

Debido a la pandemia tuvo que suspender una gira que realizaría por Israel; además, está en espera al mes de septiembre para una presentación en el Palacio de Bellas Artes, así como en Ucrania en octubre y en Viena en noviembre.

Por ahora se encuentra de visita en esta ciudad, disfrutando de su familia y donde prepara su primer disco con mariachi. Además de una gira denominada Tour de ópera del norte, ya que es beneficiario del Programa Eká Nawéame.

El barítono de 31 años, oriundo de Cuauhtémoc, comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música de Chihuahua en guitarra clásica, luego emigró a la CDMX y cursó Educación Vocal en la Escuela Superior de Música de México y hoy cuenta con 10 años de trayectoria.

“Comencé como guitarrista en una banda de death metal, cabello largo, piercings por todos lados, en fin, era un reino totalmente opuesto a lo que ahora soy, gracias a la música y querer perfeccionar mi técnica con la guitarra ingresé a los 18 años al Conservatorio de Música de Chihuahua y llegué a la audición con mi guitarra rockera en su estuche de ataúd, pero tenía que audicionar con una guitarra clásica o acústica y la pedí y me quedé, fue ahí que un profesor me descubrió como cantante, y ni idea tenía yo y mucho menos sabía qué tan grande es el mundo de la ópera, ahora ya lo sé y me sigue sorprendiendo”, dijo en entrevista para El Diario.

Multipremiado

Ha ganado varios premios, incluyendo el primer y segundo lugar de la competencia de canto Maritza Alemán, Premio Gilda Morelli de la competencia nacional Carlo Morelli, Premio Coahuila del Concurso Internacional de Canto en Sinaloa, 2do lugar del premio Óperas de Bellas Artes en XXXII, el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, el premio de Ópera de Bellas Artes otorgado por Ramón Vargas, y el premio de Zarzuela Plácido Domingo Ferrer en la edición 2016 del concurso internacional de canto Operalia, donde cautivó a los jueces gracias a su interpretación ‘Amor, vida de mi vida’, desde ese momento, su carrera ha ido viento en popa, abriendo camino a los barítonos de este país.

Agregó que estuvo “trabajando durante dos años al lado de grandes personalidades de este medio de la ópera, aparte formo parte de una fundación que promueve a cantantes alrededor del mundo y gracias a esto (...) he compartido escenario con el maestro Plácido Domingo en varios”.

Juan Carlos es beneficiario del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes Eká Nawéame, por su proyecto Tour de ópera del norte.

La fecha estipulada para llevar a cabo esta gira es el jueves 1 de octubre del 2020, que iniciará en el Teatro de los Héroes, colaborando con la Orquesta Filarmónica de Chihuahua, una vez que el semáforo de la pandemia cambie y las autoridades lo permitan.

Disco con mariachi

“Ya estoy en el estudio de grabación, haré un disco de música regional mexicana con mariachi, esto surgió gracias a una plática que tuve con una gran amiga que es Belem Villalobos, ella forma parte de una familia de grandes músicos y con su experiencia es algo que no quiero dejar pasar, la música de mariachi siempre me ha gustado desde pequeño y quiero hacer este disco desde hace mucho tiempo”, dijo.

“Quiero acercarme a un nuevo foro, no quiero que sólo sea la ópera, deseo acercarme a más gente, ya comencé a grabar y la siguiente semana estaré grabando un video, así que espero que a la gente le guste y estén muy pendientes de mis redes sociales porque ahí daré a conocer los avances”, puntualizó.