Consolida Azul Violento su proyecto

Azul Violento es un proyecto musical que se gestó en el año 2015 en Ciudad Juárez, Chihuahua por el productor y músico Erick Frías, quien es además el vocalista del grupo.

Fue hasta 2020 que decidió lanzarlo oficialmente con “Al Final”, un tema de su autoría, el cual tiene un mensaje positivo. Hasta ahorita el videoclip lleva más de 200 mil reproducciones, una muy buena respuesta por parte del público.

Azul Violento

Este grupo lo integran el vocalista chihuahuense Erick Frías, el productor y guitarrista Cesar López “El Vampiro” y el baterista Pablo Magaña, quienes cuentan con una amplia trayectoria dentro de la música.

En entrevista para El Diario, Erick platicó como se conformó Azul Violento: “Durante el proceso de esta gestación del proyecto tuve el gusto de conocer a El Vampiro, que es la figura de renombre dentro del proyecto porque fue parte de bandas como Maná, Jaguares, Azul Violeta, entre otros. Le mostré una maqueta de un cover que hice, le gustó; desde ahí empezó a escuchar mi música y desde ahí comenzamos a trabajar y ahora es parte de este ensamble”.

El músico juarense refirió que en un principio la intención era que la banda Azul Violento lo integraran sólo él y El Vampiro, pero en el camino se encontraron con el baterista Pablo Magaña. Fue así que se concretó el primer disco de esta agrupación, “tardó mucho, pero valió la pena, este primer tema que lanzamos, ‘Al Final’, cobra un poco de sentido con todo esto que está sucediendo con la pandemia y pensamos que era un buen momento de sacarla y enviar un mensaje positivo”, dijo.

‘Al Final’

Éste primer sencillo fue grabado en Evo Músic y Audiolab, y se desprende del que será su primer material discográfico. En dos meses más el trío de talentos lanzará un EP con cuatro canciones: “El disco completo aún no se tiene fecha concreta, pero también se tienen planeados grabar otros dos videos clips”, expresó.

‘Al Final’ es un tema de la autoría de Erick que compuso en el año 2002: “En ese entonces la grabé, pero en este 2020 todo lo que escuchan es producción de El Vampiro, él rediseñó la canción, le puso su toque musical, con arreglos nuevos, y logramos hacer una canción que es completamente diferente a lo que grabé hace algunos años”, reveló.

Cómo surge el nombre del proyecto

“Azul porque nuestro planeta es azul y es violento, además tiene algo que ver con este proyecto que tuvo El Vampiro, Azul Violeta, él siempre le ha tenido mucho cariño a su proyecto. De alguna manera dentro de la lluvia de ideas para los nombres surgió eso precisamente por la etapa de César en Azul Violeta”, comentó.

Lo más difícil

Aseguró qué fue lo más complicado para llevar a cabo este lanzamiento: “producirlo durante la pandemia, porque salir a filmar para el videoclip, todo eso estaba muy restringido y es evidente en el video que nos apoyamos en material prefabricado y una gran parte es producción de nosotros; afortunadamente existen esas herramientas digitales que nos ayudaron a terminar de complementarlo, tuvimos muchas colaboraciones que vienen en los créditos del video fuimos poquita gente que aporto mucho valor a la producción, eso fue lo más difícil desarrollarlo durante la cuarentena”.

Su mensaje

“Cuídense mucho y estén pendientes de todo lo bueno que se viene con Azul Violento, sigan nuestras redes sociales”, concluyó.

Una fusión interesante

Se logró una fusión interesante entre los tres músicos:

Por su parte el músico Pablo Magaña, baterista de Azul Violento, oriundo de Michoacán, cuenta con una gran trayectoria dentro de la música; además proviene de familia de músicos, radico durante tres años en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Estoy muy contento de ser parte de este proyecto porque Erick y El Vampiro son personas que admiro mucho y yo acepté encantado al momento de que me invitaron a formar parte de esto. Me emociona bastante, aunque esto de la contingencia nos movió un poco los planes, pero seguimos trabajando en el proyecto para que el público ya se vaya identificando con nosotros, esperamos que les guste la propuesta, ya que se logró una fusión entre los tres muy natural e interesante”, dijo en entrevista para El Diario.

Cesar López “El Vampiro” mediante su red social Facebook escribo:

“Esto ya tiene en realidad un tiempo grabado, es parte de un álbum completo donde quise mostrar mi versión de lo que podría ser Azul Violeta, ya que aun cuando soy miembro fundador del grupo, no puedo usar ese nombre por cuestiones de registro. No me pertenece en ninguna porción. Cosa que no reclamo, no quiero que se tome por ese lado, solo explico. Cada quien va tomando su camino y así se dieron las cosas, nada más. Es por eso lo del nombre tan parecido, aún no sé si se quedara el nombre, ya será cosa que decida el buen Erick Frías compañero de este viaje, quien se ha encargado de casi todo, de darle vida y sustento. Así que cedo el derecho a decidir. Poco a poco se irán sacando al público más rolitas, que la verdad ya merecen ser escuchadas”.

