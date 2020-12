Es la música su motor

Su don musical es nato y lo descubrió de niña. Inició con clases de piano a los nueve años y luego descubrió su pasión por la guitarra que hasta la fecha ejecuta de manera natural sin haber tomado clases. Hoy a sus 26 años, la cantautora chihuahuense Ana Gallo presenta en plataformas digitales la primera canción de su autoría ‘Time To Walk Away’.

Agradezco a mi padrino que me impulsó a seguir en la música, ya que mi familia no es muy musical, pero siempre he contado con su apoyo, es para mí muy gratificante saber que siempre están para mi mis papás y mis hermanas”, dijo Gallo en entrevista para El Diario.

La cantante cuenta con tres años de trayectoria profesional y ha colaborado con bandas como Jingleberry, y compartido escenarios con artistas como Iskander, Sandoval, y Madison, además de abrir un concierto de Jesse & Joy en la capital del estado.

Luego decidió hacer una pausa para enfocarse en lo que realmente quiere proyectar a través de sus canciones y hoy regresa al escenario musical con este sencillo y su respectivo video.

En esta canción combina el country, género preferido de Ana y con el ritmo del pop, fue grabada y producida por Obed Martínez y la mezcla y master corrieron a cargo de Alberto Medina.

El video fue grabado en la ex-Hacienda de Guadalupe de Bagües en Coronado, Chihuahua.

“Es un tema en inglés, es la manera que encontré de cómo contar mis historias personales, espero el público disfrute esta canción tanto como yo, los invito a que la compartan en redes y que me sigan”.

“Estoy en una playlist en spotify que se llama ‘New Music Nashville’ con algunos otros artistas nuevos de country en Estados Unidos y eso para mí ha sido muy satisfactorio”, aseveró.

Contenta de estar en casa

Ana emigró a CDMX en el 2019 en busca de abrir camino en la música, pero debido a la pandemia decidió regresar a su tierra natal, aunque aseguró que el regresar a sus raíces ha sido algo muy positivo dentro de su vida y carrera musical.

“Comenzaron a fluir las ideas mejor, me reencontré con mi familia, de las cosas buenas que me deja esta pandemia es poder seguir haciendo música, allá no habría podido avanzar, así que estoy tranquila y adelante con mi carrera”, explicó.

“Este es el primer sencillo que se desprende de un EP que lanzaré de cinco canciones inéditas que saldrá en el 2021, en su mayoría son en inglés sólo una está en español”, indicó.

