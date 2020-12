Mujer de retos

Cortesía / Andrea Meza

Ciudad Juárez— De pequeña soñaba con ser doctora, deportista, empresaria, experta en computadoras y también con pisar grandes escenarios para estar frente a las cámaras y reflectores. Ahora, a sus 26 años y una trayectoria de una década bajo los reflectores de los certamenes de belleza, Andrea se prepara para dar la cara por México y representar al país en Miss Universo 2020.

“Conforme fui creciendo descubrí que además de los sueños existen la vocación y las oportunidades, es así como descubrí que quería ser ingeniero de software, pues la lógica, crear y seguir procedimientos es algo que se me da naturalmente. Con el tiempo mis sueño de estar frente a un gran público tomaron forma en mi más grande pasión: representar a mi país a nivel internacional, y estoy trabajando en ello día a día”, aseveró Andrea Meza, Mexicana Universal Chihuahua 2019, hoy ganadora del la banda y corona de Mexicana Universal 2020.

Reina polifacética

Andrea es vegana, esto forma parte de los principios que rigen su disciplina y

gracias al ejercicio mantiene una espectacular figura. Por ahora, Andrea se prepara para conquistar un nuevo reto, apoyada por sus seres queridos, quienes no se han apartado de su lado en ningún momento.

La reina de belleza además diseñó su propia marca de ropa deportiva llamada AMAW, que significa Andrea Meza ActiveWear, prendas todavía no están a la venta.

En una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con sus fans confesó que le fascina cantar, aunque no sabe si se dedicaría solo a ello y reconoció que no le gusta hacerlo en los karaokes y en las fiestas. Asimismo, Meza se compromete constantemente con distintas causas para proteger a los animalitos.

Da la cara por México

Prepararse para representar a México en la próxima edición de Miss Universo es un nuevo reto que afrontara la chihuahuense Andrea Meza, Mexicana Universal 2020.

Sobre la causa social que ha venido trabajando desde hace tiempo, refrendó su compromiso con las mujeres que sufren violencia.

“Tomen un minuto cada mañana para pensar cuáles son sus prioridades, en que es lo que van a enfocar su energía para conseguir sus metas; todos tenemos muchísimo poder dentro de nosotros, sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero si nos mantenemos enfocados y disciplinados, podemos salir adelante”, afirmó.

Un triunfo para Chihuhua

El coordinador estatal del certamen Mexicana Universal, Héctor Rivera Gutiérrez, estuvo a cargo de la preparación de Andrea para este concurso dijo a El Diario que se ella se preparó en oratoria, pasarela, en reforzar su compromiso social, que es muy importante, no es una labor social es un compromiso social”, dijo Héctor Rivera.

“Andrea permite trabajar, sabe escuchar y ella permite hacer nuestro trabajo, me siento muy contento como su mentor, por decirlo de alguna manera”, comentó.

Héctor refirió que por instrucciones de Lupita Jones, directora de la organización Mexicana Universal, continuará la preparación de la modelo chihuahuense para el certamen de Miss Universo.

“Viene a pasar tiempo con su familia y aparte, ya que su preparación fue en Ciudad Juárez y la dirección del certamen me está pidiendo que sigamos, a Lupita le gusta mi trabajo y así será, me da mucho orgullo y me siento alagado”, expresó.

Compartió la inquietud de Andrea de estar de los medios de comunicación.

“Imagen televisión le hizo una propuesta para hacer algo de actuación y al parecer Andrea si le gustaría adentrarse en este mundo del espectáculo, ella me ha expresado que le gustaría conducir algo de seriedad como un noticiero y eso es lo que si quiere hacer ella y a partir de enero se irá a vivir a la CDMX”, indicó.