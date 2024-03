'El Problema de los 3 Cuerpos': ¡Ahí vienen los aliens!

Netflix | ¿Puede la serie El Problema de los 3 Cuerpos hacer por la ciencia ficción lo que Game of Thrones hizo por la fantasía? Netflix | ¿Puede la serie El Problema de los 3 Cuerpos hacer por la ciencia ficción lo que Game of Thrones hizo por la fantasía? Netflix | ¿Puede la serie El Problema de los 3 Cuerpos hacer por la ciencia ficción lo que Game of Thrones hizo por la fantasía? Netflix | ¿Puede la serie El Problema de los 3 Cuerpos hacer por la ciencia ficción lo que Game of Thrones hizo por la fantasía?

Ciudad de México.- ¿Puede la serie El Problema de los 3 Cuerpos hacer por la ciencia ficción lo que Game of Thrones hizo por la fantasía? Pensar en algo tan grandioso le parece irresponsable a Liam Cunningham, figura de ambos proyectos. "Es ciencia ficción, pero hay muchos géneros en este paquete. Hay una sensación de misterio de asesinato, de noir, hay drama de relaciones, hay elementos de horror y una parte del videojuego con fantasía implicada". Sin embargo, el actor, quien ahora encarna al líder de una operación de inteligencia respaldada por Naciones Unidos, entiende el revuelo. La nueva producción tiene una historia "magnífica" y unos narradores (David Benioff y D.B. Weiss, creadores de GOT) "excepcionales". "Después de eso, si el público desea quedarse todo esto en su corazón, estaremos muy felices", expresa en entrevista. El Problema de los 3 Cuerpos llegará a Netflix este jueves 21 de marzo con el peso de ser una de las series más esperadas del año. Lo ameritan sus showrunners y su denso material de origen, las reverenciadas novelas de ciencia ficción, de imaginación desbordada, del chino Cixin Liu. Plagada de ideas de tecnología especulativa, problemas matemáticos irresolubles y dislocamientos de las leyes de la naturaleza, la obra literaria tiene alcances galácticos. En el centro, una invasión alienígena y cómo la Tierra la afronta. "Estos libros ya no son 'inadaptables', porque ya lo hicimos. ¿Qué tan bien? Eso lo debe decidir mucha gente. Sin duda, había mucho material en estos libros que era muy difícil de interpretar", sostiene Weiss. "Había muchas cosas que había que concebir visualmente... ¿cómo luce esto?, ¿cómo se vería si un objeto de cuatro dimensiones pasa a través de un espacio de tres dimensiones? No creo que mi cerebro esté construido para entenderlo. Tuvimos que intentarlo de diversas maneras". La historia de Liu, admirador de Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, es difícil de encapsular. Se desata tras la intercepción, por parte de una avanzada raza extraterrestre de Alfa Centauri, de un mensaje espacial humano enviado por un programa militar chino. Los SanTi (como se les nombra aquí) buscan un ecosistema habitable, pues el suyo, de tres soles, es caótico. Tras conocer la ubicación de la Tierra, emprenden la travesía estelar, con intenciones bélicas, de aniquilación. Están a 4 años luz y tardarán unos 4 siglos en llegar, así que envían sofones. Son protones omniscientes de una cuarta dimensión con la misión de bloquear el progreso tecnológico humano: hay que asegurarse de tener ventaja en el enfrentamiento. "Nuestra meta fue capturar el mismo espíritu, las sensaciones que los lectores tuvieron al leer los libros, esa rareza, esa maravilla, cómo el suelo se mueve bajo tus pies todo el tiempo. Esa sensación, que los lectores han amado, la pueden esperar. Pero habrá sorpresas", promete Alexander Woo, otro de los showrunners. MEXICANA CLAVE Entre otras cosas, la cuenta regresiva ante el apocalipsis hace original a El Problema de los 3 Cuerpos. ¿Qué hará la humanidad para prepararse contra esa amenaza? Weiss, Benioff y Woo expandieron la trama china de los libros al mundo occidental, realizaron cambios cronológicos, trastocaron personajes y unieron sus coordenadas. Una de sus adiciones son los "Cinco de Oxford", brillantes físicos atropellados por la crisis. Agustina Salazar, experta en nanotecnología, es una de ellas. Con una brillante audición, la actriz Eiza González obligó a que los creadores dieran a su rol la nacionalidad mexicana. "'Auggie es la rara combinación de ser brillante pero también tener una verdadera brújula moral. Quiere ayudar a las personas. De entre todos, ella es la que más se preocupa: 'Todo lo que estoy haciendo, lo hago para ayudar'", explica Benioff. ¿ALEGORÍA ECOLÓGICA? Benedict Wong encarna a Da Shi, oficial de inteligencia que investiga muertes de científicos. Considera que El Problema de los 3 Cuerpos, serie que marida ciencia fáctica y ciencia ficción, habla alegóricamente de temas como el cambio climático. "Es exactamente eso", dice, "el cambio climático, o lo que experimentamos durante el rodaje, porque ocurrió durante el covid, algo que no podías ver pero que era una amenaza. Este drama es una gran: '¿Qué pasaría si...? Permitirá a toda la audiencia imaginar".