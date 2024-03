Se prueba Quique Rangel, de Café Tacvba, como cantante

Agencia Reforma | 'No tengo intención de hacer una carrera solista, pero me permito divertirme cantando' Tomada de Instagram | 'No tengo intención de hacer una carrera solista, pero me permito divertirme cantando' Agencia Reforma | 'No tengo intención de hacer una carrera solista, pero me permito divertirme cantando'

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- Desde 1989, Quique Rangel ha sido el bajista y contrabajista de Café Tacvba. Y aunque antes era escéptico a amplificar sus trabajos fuera de la banda, recientemente abrió sus redes sociales para dar a conocer "Olvidarás", tema que forma parte de la banda sonora de Noche de Bodas, película escrita, dirigida y protagonizada por Osvaldo Benavides. "No tengo intención de hacer una carrera solista, pero me permito divertirme cantando". "No me considero un solista y no creo que este sea un lanzamiento. Café Tacvba es lo que nos mantiene en la música y lo que más satisfacción nos da. (Joselo, Meme, Rubén y yo) Sabemos que hay una resonancia en lo que hacemos cuando estamos juntos", dijo Rangel en entrevista exclusiva. El músico conserva una gran amistad con Benavides y en una fiesta le dijo que tenía ganas de escuchar sus canciones fuera de Café Tacvba; sin embargo, no se concretó nada hasta el año pasado, cuando vio la película y se sumó al proyecto. "Osvaldo me dio la mejor instrucción que le pueden dar a un músico: 'Haz lo que se te ocurra'. Me gustó la idea y retomé parte de la historia que se desarrolla en el mar, con el encuentro y desencuentro de la pareja", compartió. El compositor, multiinstrumentista, arreglista y productor ve en esta canción una oportunidad para aplicar lo que ha aprendido en su etapa con Café Tacvba, y a la vez, ponerse retos como artista. "Todos nosotros en Café Tacvba hemos desarrollado capacidades más allá de solamente tocar un instrumento, tenemos la capacidad de producir, y yo soy el que menos se involucra en la parte de cantar. Pero me parecía que era una canción que valía la pena intentar cantarla, de lo contrario se la hubiera dado alguien más. "Le pedí ayuda a Meme para que grabara mi voz porque no soy el mejor juez y no tengo las capacidades para autocalificarme. Él es un gran cantante y productor, y me ayudó a sacar lo mejor con el instrumento de la voz", compartió. Uno de los retos creativos que Rangel se puso en "Olvidarás" fue tocar los instrumentos para lograr una pieza musical completa. "Toqué todos los instrumentos y normalmente en Café Tacvba no es de las cosas que suceden. Podía haber recurrido a alguno de ellos u otros amigos músicos que tengo, pero digamos que la canción me pidió esto", afirmó. A la par de "Olvidarás", Rangel ha estado metido en el estudio con sus compañeros de Café Tacvba para preparar nuevos temas. "Es complicado compaginar, pero hemos encontrado el tiempo para poder seguir trabajando. Desde finales del año pasado nos hemos juntado y hemos trabajado en nuevo material que estamos esperando que pueda ver la luz a mediados de este año", adelantó. PUBLICIDAD